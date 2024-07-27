美眾院通過設抗華基金 京斥無理打壓 每年撥款逾25億「打擊惡意影響」 另針對生物科技封殺華企

美國眾議院周一審議的10多項涉華法案，大多經過40分鐘辯論和口頭表決快速程序通過，其中6項法案旨在「禁止中國透過不安全設備或數據蒐集破壞美國安全」，包括中國無人機、港口起重機和生物科技公司；另外4項法案旨在「通過抵禦中國間諜活動和加強出口管制來支持美國全球科技領導地位」，另外兩項法案則旨在「減低中國在美國國內外的影響力」。

首天表決逾10項涉華法案

在遏制中國影響力上，眾議院以351：36票通過《打擊中國惡意影響基金授權法案》，授權2023至2027年財政年度每年撥款3.25億美元（約25.35億港元）予「打擊中國惡意影響基金」，對抗中國政府及代表其行事實體的惡意影響。法案列出的「惡意行為」包括破壞自由開放的國際秩序、推動一種壓制性的國際秩序以支持「中國政府的霸權野心」，以及破壞美國或其他國家的國安、經濟安全及主權等。打擊這些惡意行為有多個做法：在包括受中國惡意影響的治理結構內，提高透明度和問責，並減少貪腐；支持公民社會和獨立媒體提高人們認識 「一帶一路 」倡議相關活動、相關倡議、其他具有戰略或政治目的的經濟倡議的負面影響； 打擊受益於中國惡意影響的跨國犯罪網絡；揭露中國政府宣傳的錯誤和假資訊等。

為防止中國利用科技滲透美國關鍵基建或蒐集美國民眾個人資料，眾議院通過《反制中共無人機法案》，把中國大疆創新科技公司列入美國聯邦通訊委員會的黑名單，禁止大疆的新款無人機在美國通訊基建上運作。全美一半以上的無人機都由大疆生產，美國國會議員多次指控大疆無人機給美國國安構成風險，大疆否認指控。

《台灣衝突威懾法案》通過 台表感謝

眾議院也通過兩項金融服務法案，包括《台灣衝突威懾法案》及《中國貨幣問責法案》，前者旨在透過揭露中國高層領導人在全球的資產，並切斷他們及其家人使用美國金融體系的權利，以遏制北京對台動武的企圖。台灣外交部昨表示感謝美國國會持續以立法作為維持印太地區的和平與穩定。

對於眾議院通過《生物安全法案》，中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示，中方堅決反對針對中國企業採取歧視性措施，「美方應當放棄意識形態偏見，切實尊重市場原則和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種借口無理打壓中國企業」。中國外交部7月亦曾就美眾議院擬推進一攬子涉華法案作出回應，批評美方大肆渲染「中國威脅」，充斥冷戰思維和意識形態偏見，實質上是為轉移國內矛盾、加大對華遏制打壓尋找藉口。

（美國國會網站/美國政府網站/中央社/路透社）