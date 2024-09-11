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新冠疫情加速腦成熟 女勝男 美針對青少年研究意外發現

【明報專訊】美國一項研究發現，青少年男女大腦發育情况在新冠疫情封城前後出現明顯差別，其中女性大腦成熟速度較快，顯示這一程度的大腦皮層（cerebral cortex）變薄情况遠遠高於男性，相信與女性天生依賴社交和溝通，而封城時的社交隔離政策剝奪這些活動有關。以往研究都曾發現疫情等壓力環境令大腦加速成熟，今次是首次有研究顯示男女有巨大差別。

這項由華盛頓大學做的研究周一（9日）在《美國國家科學院院刊》發表。研究人員2018年對160名9至17歲兒童和青少年的大腦發育作磁力共振掃描（MRI），原本是想了解青少年時期大腦的變化，但隨後新冠疫情令計劃打斷。到2021年美國解封，研究主要作者科里根（Neva Corrigan）認為這為比較封城前後青少年大腦發育變化提供「自然實驗」的機會，於是在2021至2022年向其中130名測試者再做MRI以作比較。

結果發現，受測試者在封城期間大腦成熟速度都加快，女孩尤為明顯，她們的大腦皮層變薄速度快了4.2年，男孩則快了1.4年。

「剝奪社交」壓力下加速成長

報告作者之一的華盛頓大學學習與腦科學研究所所長庫爾（Patricia K. Kuhl）說：「這是一個驚人的差異……一個11歲女孩到實驗室接受首次測量，當她14歲再回到實驗室時 ，她的大腦看起來就像一個18歲的大腦。」庫爾將皮層加速變薄歸因於「疫情造成社交剝奪」的壓力環境。她指出，疫情對青春期女孩的打擊更大，因為她們在神經元、體能和情感發展上更依賴社交互動。

大腦皮層變薄並不一定是壞事。一些科學家將這一過程定義為大腦在成熟過程中重新把腦神經「佈線」，從而提高效率。但這一過程在壓力下會加速，而加速變薄與抑鬱和焦慮有關。

（紐約時報/衛報）

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