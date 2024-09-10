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周二費城上演大選辯論 賀特二人勝負關鍵

【明報專訊】美國民主、共和兩黨總統候選人賀錦麗和特朗普在美國東岸時間周二（10日）晚9時（本港周三早上9時）在賓夕法尼亞州最大城市費城的國家憲法中心，參與由美國廣播公司（ABC）新聞台主持的大選電視辯論。這是現任副總統賀錦麗代替總統拜登出選後，首次跟前總統特朗普面對面交鋒，鑑於迄今尚未有其他安排，這可能是11月大選前二人唯一一場電視辯論。美國羅格斯大學學者克里斯蒂稱，賀錦麗和特朗普二人「截然不同」，迄今未曾當面交手，這場辯論將啟發選民思考，或成大選勝負關鍵因素。

據ABC新聞事前公布安排，辯論為時90分鐘，將沒現場觀眾參與，雙方事先不會獲悉辯論議題或問題。辯論期間二人的咪高峰在各自的非發言時間會被靜音，按事前擲幣結果，將由特朗普作最後結辯。

擲幣定次序 特朗普最後結辯

兩名總統候選人賽前都有前往賓夕法尼亞。其中賀錦麗上周四已抵達同州第二大城市匹茲堡「閉關」做準備，賀錦麗陣營安排民主黨顧問、曾做過希拉里幕僚的萊恩斯（Philippe Reines）扮演特朗普，與她預演辯論。兩邊團隊未透露辯論策略，半島電視台指賀錦麗團隊似乎尋求製造令特朗普自行出醜的機會，但他們要求任由特朗普發言的提案未被接納。賀錦麗擔任過三藩市地區檢察官及加州總檢察長，故在選戰上主打「檢察官 vs. 罪犯」的政治定形，賓夕法尼亞大學政治學教授萊文杜斯基分析認爲，她將再次扮演檢察官角色，表現強硬態度和盤問特朗普，顯示她可反駁對手。

特朗普上周三（4日）在州首府哈里斯堡出席活動，接受霍士新聞主持提問時表示，將會讓賀錦麗在辯論上暢所欲言。半島電視台引述報道指特朗普選擇跟團隊人員自由討論政策，又請來前民主黨國會議員加巴德（Tulsi Gabbard）協助準備辯論。萊文杜斯基稱特朗普狂暴、即興的風格是雙刃劍，有可能吸引觀眾，亦可能疏遠他們。

希拉里前幕僚扮特朗普助預演

拜登因電視辯論嚴重失準，令黨內外退選呼聲急增而退選。研究總統辯論的密歇根大學教授考爾稱辯論不會令人勝選，但絕對可令人因犯錯等輸掉選舉。

（半島電視台/ABC/彭博社/法新社）

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