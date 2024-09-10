最大游離州小型都會區成制勝變數

選民政治地圖底定 搶攻游離選區

賀錦麗對賓夕法尼亞的重視，由她同意代替拜登出選後的動作便可見到。她選擇在州內最大城市費城展開「游離州」之旅，揀選副手時也曾考慮找賓夕法尼亞州長夏皮羅。她上周四（5日）已出發到州內第二大城市匹茲堡，為周二轉戰費城跟特朗普辯論作準備。

特朗普今年多次到賓夕法尼亞出席競選活動，7月中旬遇刺時也是因亮相競選集會而身處該州的巴特勒縣。特朗普與副手萬斯上周三（4日）起分頭出擊走訪賓夕法尼亞，前者到州首府哈里斯堡參與活動，萬斯則接連到蘭開斯特、匹茲堡及伊利3地。

賓夕法尼亞州立大學伊利校區比蘭德學院政治學助理教授斯皮爾此前在評論網站The Conversation撰文，表示賓夕法尼亞選民的政治觀點範圍寬廣，導致州內選情緊湊。斯皮爾指費城選民幾乎在所有議題都是完全自由派，惟州內鄉郊選民通常較支持保守派；市郊地區則各有不同，費城市郊多支持民主黨人，匹茲堡市郊較多支持共和黨人，但與此同時，通常較被人遺忘的小型都會區，例如哈里斯堡、阿倫敦-伯利恆、伊利和斯克蘭頓，才是這個游離州的游離選區。

拉美裔選民未必撐民主黨

斯皮爾向本報表示，賀錦麗團隊將致力推高費城及匹茲堡的非白人選民投票率，特朗普則要在鞏固大學程度以下白人選民的基本盤以外，爭逐大學教育程度選民支持。近屆大選都有約九成非裔、約六至七成拉美裔和亞裔投給民主黨候選人，斯皮爾估今屆大選數據會相若，估計身兼非裔和南亞裔的賀錦麗有力鞏固以至推高這個族裔的選民支持。

近年來在州內人口飈升的拉美裔（西語裔）選民可能成為變數，儘管特朗普推動反非法移民政策，言論不時惹來種族歧視爭議，但拉美裔選民似乎對此無感。以拉美裔佔比較高的雷丁為例，特朗普上屆在此贏得72%選票，整體表現更勝2016年——當地民主黨籍市長莫蘭警告，不能將拉美裔選民支持視為理所當然。

（2024美國大選 關鍵戰場篇之三）