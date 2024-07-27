美國大選●關鍵戰場篇｜水力壓裂賓夕法尼亞政治攻防 賀錦麗轉軚盼守「藍牆」能源州 特朗普續狙擊

開採頁岩能源 憂破壞環境

作為興盛一時的工業州，賓夕法尼亞也是其中一個在2016年被特朗普攻破「藍牆」（民主黨基本盤地區）的鐵鏽帶（Rust Belt）州份。事實上，賓夕法尼亞仍有強大工業基礎，在美國能源生產依然舉足輕重，尤其是可用於開採頁岩能源的新式水力壓裂技術出現後，該州穩佔全美第二大天然氣生產地，成為不少民眾生計來源。然而，這種開採技術被指可能會污染地下水，有破壞環境之虞，民主黨進步派陣營對此頗有牴觸情緒，如今代表民主黨出戰總統的賀錦麗，從政初年也是反對水力壓裂法，不料這主張如今可能成為逐鹿白宮的絆腳石。

賀錦麗在上屆大選周期的黨內初選期間表態支持禁止水力壓裂技術，但在成為拜登團隊成員後改轅易轍。特朗普陣營並未放過攻擊機會，特朗普本人上月在賓夕法尼亞出席競選活動時聲言，倘若賀錦麗當選，該州就會「從作為水力壓裂及生產能源的其一最大生產商，變成無足輕重者……你們這個州將成為第三世界」。賀錦麗同月底接受美媒訪問時解釋「轉軚」理由，指應對氣候變化不一定要禁止水力壓裂，其團隊則強調拜登政府任內國內能源生產升到新高，創造出30萬個業界職位。

拜登能源政策恐累選情

對那些關注能源議題的選民來說，賀錦麗仍須努力。《華盛頓郵報》引述部分受訪選民，指他們仍「難以忘記」拜登政府的能源政策，包括取消連接加拿大到墨西哥灣港口的Keystone XL輸油管道，以及因考慮氣候問題和環保組織反對令數條擬建管道未獲批，妨礙州內企業開採和運送更多天然氣。

學者質疑對投票影響有限

然而，賓夕法尼亞州立大學伊利校區比蘭德學院政治學助理教授斯皮爾（Robert Speel）向本報表示，水力壓裂作業主要位於賓夕法尼亞州的西南及中北部，州內人口最多的費城根本沒有水力壓裂作業。

斯皮爾認為，民眾對這項技術的立場並無共識，故即使賀錦麗和特朗普團隊有時候可能將其描繪成州內重要議題，但水力壓裂的爭議對選民投票意向其實影響有限。

明報記者 曾永昌

（2024美國大選 關鍵戰場篇之三）