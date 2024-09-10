水力壓裂賓夕法尼亞政治攻防 賀錦麗轉軚盼守「藍牆」能源州 特朗普續狙擊

【明報專訊】賓夕法尼亞是今屆美國大選的7個游離州中選舉人票最多（19張）的州份，可想而知這個對美國歷史上非常重要的「拱心石州」是決定選情走向的關鍵。美東時間周二晚上將在州內最大城市費城作大選辯論的兩黨總統候選人賀錦麗和特朗普都極力在這州拉票，前者宣布副手後的游離州拉票之旅以費城為首站，特朗普在造勢集會遇刺中槍的巴特勒縣也是位於賓夕法尼亞。該州最新一輪政治攻防焦點，落在開採頁岩能源所需卻有環保爭議的「水力壓裂法」（fracking），賀錦麗昔日曾反對，但加入拜登政府後改變態度，其對水力壓裂法的立場如今已成為特朗普及其陣營發動政治攻勢的着力點。
開採頁岩能源 憂破壞環境
作為興盛一時的工業州，賓夕法尼亞也是其中一個在2016年被特朗普攻破「藍牆」（民主黨基本盤地區）的鐵鏽帶（Rust Belt）州份。事實上，賓夕法尼亞仍有強大工業基礎，在美國能源生產依然舉足輕重，尤其是可用於開採頁岩能源的新式水力壓裂技術出現後，該州穩佔全美第二大天然氣生產地，成為不少民眾生計來源。然而，這種開採技術被指可能會污染地下水，有破壞環境之虞，民主黨進步派陣營對此頗有牴觸情緒，如今代表民主黨出戰總統的賀錦麗，從政初年也是反對水力壓裂法，不料這主張如今可能成為逐鹿白宮的絆腳石。
賀錦麗在上屆大選周期的黨內初選期間表態支持禁止水力壓裂技術，但在成為拜登團隊成員後改轅易轍。特朗普陣營並未放過攻擊機會，特朗普本人上月在賓夕法尼亞出席競選活動時聲言，倘若賀錦麗當選，該州就會「從作為水力壓裂及生產能源的其一最大生產商，變成無足輕重者……你們這個州將成為第三世界」。賀錦麗同月底接受美媒訪問時解釋「轉軚」理由，指應對氣候變化不一定要禁止水力壓裂，其團隊則強調拜登政府任內國內能源生產升到新高，創造出30萬個業界職位。
拜登能源政策恐累選情
對那些關注能源議題的選民來說，賀錦麗仍須努力。《華盛頓郵報》引述部分受訪選民，指他們仍「難以忘記」拜登政府的能源政策，包括取消連接加拿大到墨西哥灣港口的Keystone XL輸油管道，以及因考慮氣候問題和環保組織反對令數條擬建管道未獲批，妨礙州內企業開採和運送更多天然氣。
學者質疑對投票影響有限
然而，賓夕法尼亞州立大學伊利校區比蘭德學院政治學助理教授斯皮爾（Robert Speel）向本報表示，水力壓裂作業主要位於賓夕法尼亞州的西南及中北部，州內人口最多的費城根本沒有水力壓裂作業。
斯皮爾認為，民眾對這項技術的立場並無共識，故即使賀錦麗和特朗普團隊有時候可能將其描繪成州內重要議題，但水力壓裂的爭議對選民投票意向其實影響有限。