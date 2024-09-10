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兩北約國指俄無人機犯境

【明報專訊】拉脫維亞和羅馬尼亞兩個北約成員國周日（8日）指控俄羅斯軍用無人機在兩天內先後侵犯領空，其中拉脫維亞指無人機在其國境內墜毁，羅馬尼亞周日亦出動戰機搜索有沒有無人機在境內墜毁。拉脫維亞國防部長稱，事件表明要繼續加強北約東翼防衛能力的工作。

涉拉脫維亞克羅地亞 稱檢碎片

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）周日在社交網站X表示，一架俄國無人機前一天在東部墜毁，正調查事件。他表示正與盟友密切聯繫，又指類似事件在北約東翼出現的情况正在增加，他們須共同解決問題。國防部發聲明稱，無人機從白俄羅斯起飛，在雷澤克內市（Rezekne）墜毁。

羅馬尼亞則表示，當日出動兩架戰機追蹤侵犯領空的一架無人機，後者接着飛往烏克蘭。羅馬尼亞軍方其後搜索接壤烏克蘭邊境的佩里普拉瓦村（Periprava）一帶，懷疑無人機墜毁當地，國防部稱初步顯示附近有被撞擊痕迹。當局其後回覆《新聞周刊》稱，曾多次在境內發現無人機碎片。

羅馬尼亞外交部在X呼籲俄羅斯停止鹵莽的加劇緊張局勢行為，稱已就這些事件與北約及其盟國磋商。北約副秘書長、羅馬尼亞前外長杰瓦納（Mircea Geoană）在X貼文，稱北約譴責俄國侵犯羅馬尼亞領空的行為，雖然他們沒任何資訊表明俄國蓄意攻擊北約，但有關行為不負責任，且有潛在危險。

（新聞周刊/歐亞評論）

（俄軍侵烏）

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