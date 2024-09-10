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摩羯重創越南最少59死 北部廠區重災

【明報專訊】超強颱風「魔羯」在越南北部造成洪水和山泥傾瀉，截至周一（9日），死亡人數上升至最少59，247人受傷。當局警告洪水可能進一步加劇，有外資形容「魔羯」為商界造成災難。

「魔羯」上周六（7日）在中國海南文昌登陸，造成海南4死95人受傷，並造成海南、廣東、廣西3省共122.7萬人受災。「魔羯」同日登陸越南東北部，至周日減弱為低壓區。越南政府周日晚發表聲明稱，這場風暴導致全國多區電力供應和電訊服務中斷，主要位於廣寧省和海防市。當局周一表示，官方死亡人數升至59，其中44人死於山泥傾瀉。官方新聞網站VNExpress報道，在富壽省北部，一條375米長鋼橋周一上午倒塌，副總理胡德福稱事發時有10輛車和兩輛電單車在橋上，估計13人失蹤。

法新社報道，直至周一，越南全國仍有150萬人沒有電力供應。越南是部分國際巨企的供應鏈所在地，不少重要工廠都位於今次災情嚴重的北部地區。越南韓國商會主席洪遜周一表示，風暴對商界造成災難，特別是受風暴重創的港口城市海防。他說：「在風暴來襲時電力停頓，部分工廠要關閉，因此他們要花很多時間和金錢重置所有機器。」日本工商會表示，其中一家電子公司的天台被吹走，產品遭淹。

政府中央水文氣象預報中心周一警告，在過去24小時北部部分地區降雨由208到433毫米不等，有可能出現更多水浸和山泥傾瀉情况，其中諒山省、高平省、安沛省和太原省洪水風險特別高。

（路透社/法新社/BBC）

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