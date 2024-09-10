需求錯配日圓貶 日本米出口新高

日本農林水產省日前發布今年1至7月的白米出口量，顯示7月白米出口量為3663噸，比去年同期增加6.8%。今年1至7月累計出口量為2.4469萬噸，比同期歷史最高的去年增加了23%。白米出口額也按年增長29%至646.62億日圓（約35.3億港元），同創新高。

外國日式餐廳增 推高需求

報道指出，外國的壽司店等日本餐廳增加，加上日圓貶值，令日本白米出口競爭力增強，因此導致出口量增加。報道舉例說，牛肉飯連鎖店「吉野家」在墨西哥等的分店和天婦羅蓋飯連鎖店「天屋」在香港和新加坡的店舖，都採用日本白米。經營後者的皇家控股表示「隨着店舖擴大，銷售額正在增加」。

日本國內米農加大出口，是因為從中長期來看國內市場將會萎縮。據日本綜合研究所預測，日本國內需求量到2030年將降至495.6萬噸，比2020年減少22%。農業協會JA宮城登米計劃把正在收穫的2024年產白米當中的約3900噸用於出口，比2023年產多一成。JA宮城登米負責人說：「面向國內市場，每年行情都會波動。出口用米可用穩定的價格銷售。再加上補貼，對農戶而言是穩定的收入。」

米農種米限定用途 缺彈性

報道指出，日本出現「令和米荒」但出口大米仍然創新高，原因包括日本政府要求白米從播種階段就必須限定用途，一旦開始面向出口用途種植，原則上就不能改為在日本國內流通。日本在2018年廢除了通過調整白米產量來遏制生產過剩並維持米價的減少種植面積政策，同時引入出口用白米補貼制度。農林水產省認為國內需求將會減少，為了減少主食用白米的產量，通過補貼鼓勵農戶轉而種植用於飼料、加工等用途的白米，補貼金額最高可達每1000平方米約4萬日圓（2180港元）。結果，出口白米種植面積去年達到9091公頃，比對上一年增加25%，雖然與主食用白米種植面積（124.2萬公頃）相比差距仍然較大，但由於日圓貶值等因素，報道指今後出口用白米的產量可能會繼續增加。

（日本經濟新聞）