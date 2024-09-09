美國大選●關鍵戰場篇｜增長快失業率高 經濟數據顯矛盾 內華達旅遊業勞工成關鍵

內華達州以面積而言是美國的第七大州份，惟85%土地都是沙漠地區，在經濟上高度依賴「賭城」拉斯維加斯（Las Vegas）及上一代「賭城」雷諾（Leno）的賭博、娛樂、旅遊和會議服務，這些生意的收入在新冠疫情期間一度大受衝擊，直至今年才見明顯起色。CNBC在7月發表的全美各州經濟排行榜，內華達排第八。該州政府庫房充裕，今年5月博彩收入達13.2億美元，拉斯維加斯旅客和會議參與者分別按年增加4.6%和1.8%。

新增職位不均 建造業增幅最大

惟內華達就業市場存在隱憂，該州失業率是全美第二高，4、5、6月的按季度調整失業率徘徊5.1%和5.2%之間。即使該州去年職位增幅達3.8%，今年5月按年增幅也有全美第三的3.3%，問題卻在於新增職位以建造業為主——建造業職位過去一年增幅逾11%，單計今年頭5個月就增加4200個職位，對比之下政府、專業服務、娛樂及接待等領域不增反減，勞工統計局數據顯示該州今年4月職位空缺，增幅為3年來最小。

政黨路線兩極化 選戰多變數

以上看似矛盾的經濟數據，造就兩黨陣營按不同詮釋方式作政治攻防，特朗普一方炮轟民主黨人管治無方，賀錦麗一方則強調州內經濟向好。內華達州最強勢工會餐飲工會因要求維持疫情時賦予清潔工人更多權益的法案，跟民主黨人出現摩擦，或減弱對賀錦麗的支持力量。看到機會的特朗普提出將小費收入剔出入息稅計算，以討好這個從事收小費工種的人口達全美最多的州份選民，賀錦麗之後也提出類似主張。

另一方面，內華達拉美裔和亞裔人口比例高於全美平均，故族裔議題也相當重要，特朗普尋求在拉美裔選民鞏固優勢，賀錦麗則加強拉攏亞裔票源。內華達州傳統上黨派色彩不重，惟本身是內華達人的亞利桑那大學學者萊利（Thom Reilly）在The Conservation撰文，稱如果從政治代表分佈看，內華達看上去仍政治平衡，但實際上更按政黨路線變得兩極化，惟這點又促使更多人選擇成為無黨派或獨立選民，為選戰帶來更多變數。

明報記者

（2024美國大選 關鍵戰場篇之二）