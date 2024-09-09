美英情報首長聯名投書 提「中俄威脅」

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）與英國軍情六處（MI6）首長穆爾（Richard Moore）上周六在倫敦一同出席《金融時報》舉辦的活動。兩人表達對烏克蘭的堅定支持。穆爾指中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮之間存在着許多「務實合作」，暗示朝鮮向俄提供武器、伊朗提供無人機、中國提供軍民兩用材料等。儘管伯恩斯承認缺乏「直接證據」證明中國援助俄羅斯，但仍對「軍民兩用物品」出口表示擔憂。

中方曾表示一直嚴格管控軍民兩用物項，又反對美國對中俄正常經貿往來作無端指摘。

伯恩斯和穆爾上周六投書《金融時報》，強調冷戰後前所未有的世界秩序威脅，提到他們已重整所屬機構以應對中國崛起，認為這是「21世紀情報與地緣政治上的主要挑戰」。他們矢言在烏克蘭等挑戰上進一步合作。他們還說，兩個情報機構利用各自情報管道在中東地區大力推動硬約束和局勢降溫，也正致力促成加沙停火。

中國外交部今年1月曾批評美國政客鼓吹的「中國威脅」氣泡愈吹愈大，「中國什麼先進，什麼就是威脅」，指美國政客的所作所為完全是赤裸裸的霸凌霸道行徑。

（金融時報/美國有線新聞網絡/法新社）