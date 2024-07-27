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特朗普：向不用美元交易國徵100%關稅

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普上周六（7日）在大選游離州威斯康星州城鎮莫西尼（Mosinee）的地方機場出席競選活動，聲言要向那些不使用美元交易的國家徵收100%關稅，及打擊非法移民，藉此鞏固被視為特朗普基本盤的勞工階層及農村白人支持。

特朗普在集會上稱：「唾棄美元就不要跟美國做生意，因為我們將對他們的商品徵收100%關稅。」彭博社報道，特朗普與經濟顧問就盟友或敵對勢力在雙邊貿易時，積極利用美元以外的貨幣時應如何懲罰而商討數月，消息人士稱其他選項包括出口管制、貨幣操縱指控和關稅。

彭博社報道，中國、印度、巴西、俄羅斯及南非去年曾討論去美元化問題，特朗普又稱美元在8年間「受到重大圍困」，他表示希望美元繼續作為全球的儲備貨幣。

特朗普又稱移民對威斯康星州構成嚴重威脅，並在沒提出證據下，指非法移民或將當地居民趕出家園。

前副總統切尼表態撐賀錦麗

正在賓夕法尼亞州為周二（10日）電視辯論做準備的民主黨總統候選人賀錦麗，前日在匹茲堡讚揚共和黨籍前副總統切尼父女表態支持她，是將國家置於政黨之上，是有勇氣的表現。特朗普同日在社交網站形容兩人是「掛名的共和黨人（RINO）」；特朗普多以這字眼稱呼不忠於他的共和黨人。

切尼的女兒利茲（Liz Cheney）上周表示她及其父將投票給賀錦麗，稱切尼認為美國從未有像特朗普這樣對美國民主構成如此嚴重威脅的人。切尼其後發聲明表示，「永遠不能再將權力交給特朗普」。切尼在2016年總統大選支持特朗普，但2021年1月國會山莊騷亂後開始公開批評他。

（彭博社/法新社/路透社/Axios）

相關字詞﹕電視辯論 賀錦麗（Kamala Harris） 利茲（Liz Cheney） 2024美國總統大選 非法移民 特朗普 美國

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