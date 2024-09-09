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美專家：馬杜羅韌性勝預期 顯西方施壓局限

【明報專訊】有美國專家認為，委內瑞拉反對派總統候選人岡薩雷斯受壓迫離國，有如委國專制總統馬杜羅侮辱挑釁美國，突顯華府把他拉下台的選項減少。馬杜羅的韌性亦反映西方對委國政治的影響力有限。而對拜登政府來說，挑戰在於要向支持馬杜羅的委國政府精英施壓，以及防止加拉加斯進一步倒向俄羅斯與中國之間取得平衡。部分華盛頓政策制定者憂慮，恢復2019年「極限施壓」制裁策略，將促使馬杜羅更親近承認他當選的美國地緣政治對手。

《華爾街日報》（WSJ）周日（8日）引述華盛頓智庫大西洋理事會拉丁美洲中心高級研究員拉姆齊（Geoff Ramsey）報道，委國反對派岡薩雷斯流亡西班牙相當於馬杜羅對美國人「舉中指」，展現他為維持權力可不擇手段，問題是拜登政府會否因此不放過馬杜羅，又或僅為難他的最高級顧問便了事。

考驗華府政策平衡 防委親近中俄

拉姆齊及其上司、大西洋理事會拉美中心高級主任馬爾恰克（Jason Marczak）上月27日曾在《外交政策》網站聯合撰文，指拜登對委政策的挑戰在於平衡，而其所實施的手段暫未見明確，面對馬杜羅「竊取」大選和總統職位後仍以懷柔多於高壓應對，並引述WSJ曾報道美方提出條件，指假如馬杜羅參與談判和平過渡權力，可撤銷起訴他們。馬杜羅等10多名委內瑞拉官員正被美國控以「毒品恐怖主義」（narco-terrorism）和貪污等罪名。

拉、馬二人在文章中指出，針對性的制裁委內瑞拉個別軍事、政治和經濟精英成果或有限，反而會令馬杜羅政權中人更團結。但他們又稱部分委國政府內的精英對馬杜羅再次非法把持權力「感到厭倦」，而拜登政府已開始跟他們聯繫，建議美國加強辨識和利用這些「施壓點」，賦權委國溫和派並孤立強硬派，為權力過渡談判創造最大的成功條件。

（華爾街日報/外交政策）

相關字詞﹕2024委內瑞拉總統大選 馬杜羅 委內瑞拉 拜登 美國

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