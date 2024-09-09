委國反對派總統候選人流亡西班牙 阿根廷使館收留6人 防馬杜羅政府強行拉人

【明報專訊】委內瑞拉和西班牙皆證實，委國反對派總統候選人岡薩雷斯上周六（7日）流亡並已於翌日抵達西班牙，西班牙外相阿爾巴雷斯表明會向岡薩雷斯提供政治庇護，外交風波加劇。事態發展被視為對期望結束委國總統馬杜羅統治的反對派支持者構成重大打擊。委國反對派指控馬杜羅政府操控7月底總統大選結果，並出示證據證明岡薩雷斯大勝。馬杜羅政府檢察機關上周一以涉「恐怖主義相關罪行」向岡薩雷斯發拘捕令，後者近日受西班牙駐委國大使館庇護。另外，馬杜羅政府上周六宣布撤銷巴西對阿根廷駐委國大使館的代表權，令藏身該阿根廷使館數月的6名委內瑞拉反對派成員有被強行入內拘捕的風險。
西班牙外相：政治庇護岡薩雷斯
委內瑞拉副總統羅德里格斯上周六在社交平台稱，岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）數日前「自願」到西班牙大使館求庇，向西班牙政府尋求政治庇護並已離開委國。她稱馬杜羅政府已同意保障他安全離境。西班牙外相阿爾巴雷斯在社交平台X稱，應岡薩雷斯要求安排他乘空軍飛機前往西班牙。
荷蘭外相費爾德坎普周日去信國會，表示在委國大選後，該國駐加拉加斯大使館庇護了岡薩雷斯6星期之久。
委國選委會稱馬杜羅（Nicolas Maduro）在7月28日大選中獲得51.95%選票，宣布他取得第三個總統任期，但以「網絡故障」等理由拒絕公布詳細點票結果。主要反對派「民主團結聯盟」（PUD）則出示了逾八成投票紀錄，稱岡薩雷斯得票率約67%而勝選。岡薩雷斯在大選「落敗」後一直秘密躲藏，並三度缺席當局調查傳召。委國大選後暴力已造成最少27死192傷，馬杜羅政府稱拘捕了約2400人。
歐盟促停遏異見 釋政治犯
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨聲明敦促委內瑞拉政府停止打壓國內反對派領袖，並釋放所有政治犯。他的聲明稱岡薩雷斯流亡標誌「委內瑞拉民主悲傷的一天」，指不應有民主國家政治領袖被迫到他國求庇。
委大選爭拗 逐拉美7國使節
阿根廷總統米萊伊上周四在國內一個論壇指馬杜羅是「罪犯」。阿根廷外交部上周五要求國際刑事法院（ICC）就委內瑞拉大選風波拘捕馬杜羅及其政府高官後，委內瑞拉政府撤銷巴西對阿根廷駐委使館的代表權，稱因有證據表明該使館正被藏身其中的6名委國反對派高層成員，用於策劃「暗殺馬杜羅和羅德里格斯等恐怖活動」。阿根廷等7個拉美國家因不承認委國大選結果，相關外交人員7月29日被馬杜羅政府驅逐。一直試圖扮演調解人角色的巴西，自上月初起成為阿根廷和秘魯在委內瑞拉利益的代表，負責保管這兩國駐委使館內的資產和檔案等。
其中兩名在阿根廷駐委大使館內受庇護的PUD高層上周五在社交平台發文稱，大使館外被馬杜羅政府的安全部門特工包圍，並遭斷電。路透社引述一名巴西外交消息人士上周六下午稱，委方已保證不會侵犯阿根廷大使館。
（路透社/法新社/彭博社/新華社/CNN）
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