委國反對派總統候選人流亡西班牙 阿根廷使館收留6人 防馬杜羅政府強行拉人

西班牙外相：政治庇護岡薩雷斯

委內瑞拉副總統羅德里格斯上周六在社交平台稱，岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）數日前「自願」到西班牙大使館求庇，向西班牙政府尋求政治庇護並已離開委國。她稱馬杜羅政府已同意保障他安全離境。西班牙外相阿爾巴雷斯在社交平台X稱，應岡薩雷斯要求安排他乘空軍飛機前往西班牙。

荷蘭外相費爾德坎普周日去信國會，表示在委國大選後，該國駐加拉加斯大使館庇護了岡薩雷斯6星期之久。

委國選委會稱馬杜羅（Nicolas Maduro）在7月28日大選中獲得51.95%選票，宣布他取得第三個總統任期，但以「網絡故障」等理由拒絕公布詳細點票結果。主要反對派「民主團結聯盟」（PUD）則出示了逾八成投票紀錄，稱岡薩雷斯得票率約67%而勝選。岡薩雷斯在大選「落敗」後一直秘密躲藏，並三度缺席當局調查傳召。委國大選後暴力已造成最少27死192傷，馬杜羅政府稱拘捕了約2400人。

歐盟促停遏異見 釋政治犯

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨聲明敦促委內瑞拉政府停止打壓國內反對派領袖，並釋放所有政治犯。他的聲明稱岡薩雷斯流亡標誌「委內瑞拉民主悲傷的一天」，指不應有民主國家政治領袖被迫到他國求庇。

委大選爭拗 逐拉美7國使節

阿根廷總統米萊伊上周四在國內一個論壇指馬杜羅是「罪犯」。阿根廷外交部上周五要求國際刑事法院（ICC）就委內瑞拉大選風波拘捕馬杜羅及其政府高官後，委內瑞拉政府撤銷巴西對阿根廷駐委使館的代表權，稱因有證據表明該使館正被藏身其中的6名委國反對派高層成員，用於策劃「暗殺馬杜羅和羅德里格斯等恐怖活動」。阿根廷等7個拉美國家因不承認委國大選結果，相關外交人員7月29日被馬杜羅政府驅逐。一直試圖扮演調解人角色的巴西，自上月初起成為阿根廷和秘魯在委內瑞拉利益的代表，負責保管這兩國駐委使館內的資產和檔案等。

其中兩名在阿根廷駐委大使館內受庇護的PUD高層上周五在社交平台發文稱，大使館外被馬杜羅政府的安全部門特工包圍，並遭斷電。路透社引述一名巴西外交消息人士上周六下午稱，委方已保證不會侵犯阿根廷大使館。

（路透社/法新社/彭博社/新華社/CNN）