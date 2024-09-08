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坐落六大斷層線 「亞洲世紀」避戰為先

【明報專訊】21世紀是「亞洲世紀」是馬凱碩等不少地緣政治觀察家的主張，但觀乎近年全球戰火頻仍，先後有俄軍侵烏和以色列-哈馬斯戰爭發生，亞洲世紀到底會否和平？

馬凱碩指出，有西方評論主張亞洲的未來將等同歐洲的過去（即兩場世界大戰），但他認為不一定，特別是東盟國家應會盡力維繫和平。他指冷戰時期許多重大戰爭（像韓戰和越戰）都在亞洲發生，但在1979年中越戰爭後，45年以來亞洲都處於和平時期，這點並非意外，「我傾向相信我們發展出一套強調務實主義、區內磋商和基於共識的文化——某種意義上這是東盟的功勞」。

東盟妥協藝術 展地緣政治競爭力

「我們（東盟）正透過妥協展示地緣政治競爭力（geopolitical competence）。」對比之下，馬凱碩認為歐洲本應堅持北約不再擴張來避免烏克蘭戰爭，加沙戰事則可透過西方推動以巴「兩國方案」來避免，但如今局勢發展突顯西方失去地緣政治競爭力，「不知道如何避免戰爭」。他又形容東盟令新加坡等一眾成員國得以共同表態不選邊站，為其帶來抵抗中美施壓的緩衝，「東盟是世界上最被低估的組織」。

記者對此提出質疑，以烏戰為例，俄羅斯對外擴張的地緣政治野心似乎也不應忽視。馬凱碩回應稱，他認同美國戰略學家米爾斯海默的看法，即俄羅斯是「被挑釁」，他提醒美國戰略家、「圍堵（蘇聯）戰略」之父凱南早年已有類似警告，且「倘若（美國前國務卿）基辛格2014年提出的（各方妥協）方案得到接納，烏戰本可避免」。他認為亞洲國家應從歐洲的錯誤中學習，避免重蹈戰爭覆轍。

馬凱碩同意亞洲國家也有野心，但其野心在於改善人民生活和提升經濟規模，「他們意識到發動戰爭會是最蠢的事，因為戰爭意味着經濟停止增長……（和）犧牲人民生活水平」。他承認亞洲有許多足以激發衝突的「斷層線」——最危險的就是中美角力，其次是缺乏互信的中印僵局，台海、南海、中日關係以至朝鮮半島都是例子，「這正是為何我們需要謹慎」。

談到台海局勢，馬凱碩認為只要台灣不自己宣布獨立，就無戰爭危險，「我認為保持耐性符合中國的國家利益：等待自身經濟發展和更多國家跟中國（北京政府）加強融合，其他國家走近台灣的需要就會愈來愈小，屆時台灣自然會被孤立」。

相關字詞﹕地緣政治 北約擴張 以色列-哈馬斯戰爭 俄軍侵烏 台海局勢 中美角力 馬凱碩

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