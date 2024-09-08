「兩超」再現惟異於冷戰 多國有力行獨立外交

馬凱碩舉例指，印度同時跟美國和俄羅斯保持良好關係，巴西、印尼甚至馬來西亞都是如此。上述國家都被視為地緣政治上的「中等強權」（middle powers），對比冷戰時須在美蘇之間歸邊，為何這些如今被稱為「全球南方」的國家有更多自主行事的空間？馬凱碩認為關鍵在於經濟規模，做獨立決定的本錢在於自身足夠強大，「經濟疲弱的話，就會難以做到」，冷戰時傾向親美的印尼便是例子，佐科政府現可選擇同時跟中美合作，其繼任人普拉博沃也料將延續這路線。

冷戰另一重要面向是意識形態，當年許多國家的親美抉擇背後都有反共因素，但這種考慮如今似不復再。馬凱碩同意當年美蘇都強調意識形態的分歧，但今時今日的中國沒有打算「出口」意識形態，跟其他國家合作時也不在乎對方的意識形態制度。他又指，儘管美國口頭上要捍衛民主，卻拉攏不屬於民主政體的國家如越南和沙特阿拉伯，反令其顯得偽善。

全球南方看中美 「地緣政治次要」

馬凱碩相信，全球南方國家對中美的看法將取決於跟兩國各自的雙邊關係，重點在於中美哪一邊會為其提供更好更具體的發展經濟機會，「地緣政治在這方面是次要」。