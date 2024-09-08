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法翁涉邀人姦妻案 媳婦稱遭浴室偷拍

【明報專訊】法國老翁佩利科特涉迷姦妻子案再爆內幕，其女兒和兩名現任與前任媳婦上周五（6日）在庭上作供，稱她們曾被佩利科特在浴室偷拍裸體，其中一人擔心照片外泄，每晚難以入睡。

憂裸照外泄 每晚難入睡

71歲疑犯佩利科特（Dominique Pélicot）的兩名現任和前任媳婦上周五出庭作供稱，結婚約50年的家翁夫婦是模範夫妻，3名子女對他倆愛護有嘉，又與他們結伴外遊和讓孫兒到兩老的住所渡暑假。現已與佩利科特幼子離婚的奧蘿爾（Aurore）說：「這有點像理想家庭。」另一名媳婦塞利娜（Céline Pélicot）形容老爺十分關顧3名孫兒，雖然近年脾氣愈來愈暴躁，但從未聽過他講過對女性不好的說話。她表示，事發後家人變得擔憂，說：「我們會將孩子留給他們的祖父母照顧，我們平時不會問的，但（事後）我們都問他們：『他（祖父）對你們做了什麼？』」。

佩利科特除了被指控迷姦妻子和迷暈妻子供他人強姦外，他亦被控侵犯兩名媳婦的私隱，懷疑在沒有獲准下拍攝她們的色情照片，部分照片在浴室拍攝，兩人當時都裸露身體。塞利娜憂慮老爺已將照片向外發放，說她現在每晚很少能睡超過2至3小時，並出現脫髮問題。

在事件揭發後以筆名達里安出書、講述事件的佩利科特45歲女兒稱，得知被父親迷暈拍下色情照後，懷疑父親曾性侵她，只是對方一直否認，檢控官沒就此提出起訴。她相信父親是過去20年最惡名昭彰的性罪犯。

（紐約時報/法新社）

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