土美雙籍女示威者西岸被槍殺 美促調查

以稱向擲石男煽動者開槍

26歲的埃伊吉（Aysenur Ezgi Eygi）生於土耳其，原在美國西雅圖的華盛頓大學攻讀心理學、中東語言和文化，今春畢業。為切身體會巴人受壓迫和修復尊嚴的情况而前往西岸。上周五她首次參加巴勒斯坦人組織的示威，在貝塔（Beita）抗議以色列擴充殖民區。示威者疏散後約30分鐘，她站在距以軍逾180米外一處橄欖園旁觀時頭部中槍，送院後證實死亡。目擊的以色列人波拉克（Jonathan Pollak）說埃伊吉被槍擊位置沒有扔石。遺屬稱埃伊吉是人權分子，呼籲美國政府就其命案展獨立調查。

另外，美加執法部門上周五公布，僑居加拿大多倫多附近的20歲巴基斯坦男子謝哈澤布汗（Muhammad Shahzeb Khan）企圖於加哈戰爭爆發一周年的10月7日前後，以「伊斯蘭國」（ISIS）名義對紐約市布魯克林區一間猶太中心發動槍擊。美國聯邦調查局與加拿大皇家騎警聯合行動，上周三在加拿大魁北克省拘捕疑犯，本周五提堂。

（BBC/華盛頓郵報/路透社/美國司法部）