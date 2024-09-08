威尼斯影展俄兵視角烏戰片捲洗白爭議

俄裔導演稱隨前線俄軍拍攝

這部名為《戰爭中的俄羅斯人》（Russians at War，暫譯）由俄裔加拿大導演特羅菲莫娃（Anastasia Trofimova）製作，她獲加拿大政府的傳媒基金資助36萬加元，花了7個月時間跟隨侵烏的前線俄軍拍攝而成。她在首映前向記者稱，這些俄軍在國內被視為打不死英雄，在西方眼中則是戰犯，她希望透過紀錄片展示俄兵只是普通人，他們也有家庭、對這場戰爭所發生的一切有自己的看法。看過該片的法新社記者表示，片中描述的俄兵似乎對被派往前線的原因所知甚少，影片也展示士兵們苦於令蘇聯時代的武器能夠用得上，也有人在同僚死傷的打擊下寄情煙酒。

烏克蘭文化界和政界狠批這是一部親克宮的電影，試圖為俄軍侵烏行為洗白和辯解。烏克蘭總統幕僚長耶爾馬克（Andriy Yermak）的顧問扎里夫娜（Daria Zarivna）說，該片試圖為對烏克蘭人民犯下罪行的俄軍辯護，並指摘特羅菲莫娃「公然掩蓋戰爭罪行，試圖模糊受害者和侵略者之間的界線」。烏克蘭製片人巴塞爾稱，這部片會令人誤以為是反戰電影，但他所看到的是純俄羅斯宣傳片的絕佳例子，當中士兵重覆克宮指控烏克蘭人是「納粹」的虛假說法。

特羅菲莫娃向法新社發聲明，強調俄軍侵烏是無理及非法的。她又表示，這部加拿大和法國合製的反戰電影，參與者尤其是她自己冒着極大風險拍攝，「認為它是宣傳片簡直是謊謬，我現在於俄羅斯面臨被刑事起訴的風險」。

（法新社/基輔獨立報）