免掩口費案被指干預 特朗普判刑延大選後 

特朗普的律師上月以「赤裸裸的選舉干預目的」為由，要求梅爾昌（Juan Merchan）推遲判刑日期。案中起訴特朗普的檢察官為民主黨人。梅爾昌前日表示，會押後到11月26日宣判，除非此案在這天之前被駁回。他解釋是「避免任何程序被看似受到影響或企圖影響即將到來的總統大選，因被告是候選人之一」。

特朗普：大家意識到不構成案件

特朗普在其社交平台發文稱，法官的決定是基於「大家都意識到這不構成案件，我沒有做錯任何事」。紐約市陪審團今年5月30日裁定特朗普34項偽造商業紀錄以掩蓋支付艷星克利福德的掩口費案罪成。法官原定7月11日判刑，但由於最高法院其後裁定特朗普可就他總統任內的「官方行為」享檢控豁免權後，「掩口費」案判刑推遲至9月。梅爾昌稱，他將於11月12日就特朗普希望推翻有罪判決的請求作出裁決。特朗普每項偽造商業紀錄罪最高可判囚4年，但由於他初犯，預計會被判罰款或緩刑。

（法新社/路透社/衛報/紐約時報）