資金來源成關鍵 特朗普倡關稅支撐

《福布斯》網站上周五指出，特朗普利用關稅產生資金支援美國主權基金的如意算盤恐難打響。報道引述智庫美國外交關係協會（CFR）研究指出，特朗普2017年至2021年任總統期間所徵得的關稅，有92%用作補貼受中國報復關稅打擊的美國農民，指如特朗普第二任期繼續以上承諾，關稅恐難以如其所言用來支撐主權基金。

雖然美國聯邦層面暫時沒有主權基金，但數個早年因石油致富的州份則有設立，用以投資房地產、教育和石油鑽探，其中阿拉斯加州於1976年成立主權基金，1980年起每年向當地民眾分紅，去年每名州民獲發1312美元（約1.02萬港元）。

專家倡向國民配股集資

本身是進步派律師的智庫People's Policy Project創辦人布呂尼希（Matt Bruenig）回應特朗普主權基金倡議時，重提自己一直主張的「美國社會財富基金」計劃，向所有美國民眾配股集資，民眾不能出售這些股份，但能像上述阿拉斯加州般，每人可獲劃一基本分紅，以緩解貧富差距問題。

除部分國家早年因石油財富而成立主權基金外，《財富》網站上周五報道，亞洲和中東國家主權基金近年興起投資高科技業，如新加坡政府通過淡馬錫投資公司支持微軟、英偉達，OpenAI投資者Alpha Intelligence Capital等國際科企巨擘。

（福布斯/財富雜誌）