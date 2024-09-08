拜登團隊研設主權基金助美企「競華」 投資高門檻科技涉國安戰略領域 構想有爭議

一名白宮官員上周五（6日）向英國《金融時報》（FT）透露，蘇利文及負責國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）等政府高層過去幾個月每周開會，領導積極討論主權基金的規模、架構、融資模式、投資策略和領導人選等，以認真態度推進項目，並計劃下一步跟國會及私營機構的關鍵持份者磋商。彭博社同日引述知情人士報道，有關討論工作正進展至在白宮職員和關鍵政府機構之間傳閱計劃文件的階段。

知情人士稱，相關主權基金將被用於投資涉及國家安全利益領域，包括科技、能源及供應鏈關鍵節點等；計劃倡議者亦相信該主權基金可用作支持發展准入門檻較高的新興科技，如地熱、核聚變和量子密碼學等。拜登幕僚同樣認為基金可通過購買期貨合約，提高多種關鍵礦物儲備，他們亦相信主權基金可透過為流動性低但有償付能力美企提供小於保險金額的擔保或過渡融資等，提高它們面對中國企業的競爭力，進而加強美國利益。

特朗普有類似表態 利跨黨派推動

彭博社稱，反制美國敵手對關鍵物料和新興科技的支配，是推進上述項目的主要動力之一，但拜登幕僚特別擔心美國籌集資金的速度與規模是否能追上其他國家（見另稿）。報道舉例中國投資有限責任公司（中投）作為國企，利用龐大的國家外匯儲備廣泛投資天然資源。

特朗普上周四在紐約一個經濟俱樂部活動亦表示，若上台將設立政府持有的投資基金，資助「偉大的國家努力」，將可投資發展應用理念最新的製造業樞紐、先進防衛能力和尖端醫藥研究，並因預防疾病而節省數以十億計美元。彭博社稱，兩黨有意成立主權基金，將有利跨黨派推動。

前財長：當下赤字龐大 構想不全面

不過，美國官員和專家對成立主權基金的意見不一：支持者認為其能幫助美國擺脫負債並創造儲蓄，但持反對或質疑態度的人則指美國不像20世紀靠龐大石油財富創立並支撐主權基金的挪威和多個中東國家，曾在克林頓時代任財長的薩默斯（Lawrence Summers）上周五接受彭博電視台訪問時稱，美國當下貿易和預算赤字龐大，為不明確的投資預撥大量資金，並不算是負責任的建議。美國保守派經濟學家霍爾茨—埃金（Douglas Holtz-Eakin）亦認為主權基金「毫無用處」，只會助長投資規避政治審查和監督。

（彭博社/金融時報）