爭議華裔市長引渡返菲 稱收死亡威脅

郭華萍和其他35人早前被起訴多項洗錢罪名，郭華萍否認指控。她周五凌晨1時半抵達馬尼拉，在記者會上聲稱受到死亡威脅，正尋求菲國協助。菲律賓傳媒在印尼首都雅加達拍攝的畫面顯示，郭華萍向安排她從印尼移交菲國、一同搭機回國的菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）稱，她遭中國黑幫分子恐嚇、面臨生命威脅而潛逃出國。阿巴洛斯表示承諾為她提供保護，亦敦促對方披露事實，指：「為伸張正義，公開所有名字，一切就會結束，這亦是我們能幫助她的唯一方法。」

與押解人員歡容合照惹質疑

畫面顯示，郭華萍與菲國及印尼執法人員自拍互動，笑容滿面，看似如釋重負。相片在菲律賓社交平台引起廣泛爭議，包括負責押解的人員為何會與疑犯高興合照。郭華萍隨後表示，她笑是因為感到安全。

一名律師說明，只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。不過，郭華萍仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口販運、洗黑錢及逃稅等罪名的指控。

澳洲廣播公司（ABC）報道，印尼國家警察國際關係部門負責人穆爾蒂（Krishna Murti）周三稱作為送返郭華萍的條件，印尼請求菲國移交去年5月在菲律賓落網的一名澳洲毒販。不過，菲律賓總統小馬可斯周五否認交換疑犯，稱他們沒收到印尼的正式要求。

（路透社/GMA網絡/澳洲廣播公司）