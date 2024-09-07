爭議華裔市長引渡返菲 稱收死亡威脅

【明報專訊】被指涉跟中國犯罪集團有關和為中國做間諜的菲律賓班班市華裔前市長郭華萍（Alice Guo）周二在印尼落網後，周五（6日）被安排乘搭菲律賓政府專機返回菲國首都馬尼拉，預料將會被移交通緝她的菲律賓參議院。
郭華萍和其他35人早前被起訴多項洗錢罪名，郭華萍否認指控。她周五凌晨1時半抵達馬尼拉，在記者會上聲稱受到死亡威脅，正尋求菲國協助。菲律賓傳媒在印尼首都雅加達拍攝的畫面顯示，郭華萍向安排她從印尼移交菲國、一同搭機回國的菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos Jr.）稱，她遭中國黑幫分子恐嚇、面臨生命威脅而潛逃出國。阿巴洛斯表示承諾為她提供保護，亦敦促對方披露事實，指：「為伸張正義，公開所有名字，一切就會結束，這亦是我們能幫助她的唯一方法。」
與押解人員歡容合照惹質疑
畫面顯示，郭華萍與菲國及印尼執法人員自拍互動，笑容滿面，看似如釋重負。相片在菲律賓社交平台引起廣泛爭議，包括負責押解的人員為何會與疑犯高興合照。郭華萍隨後表示，她笑是因為感到安全。
一名律師說明，只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。不過，郭華萍仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口販運、洗黑錢及逃稅等罪名的指控。
澳洲廣播公司（ABC）報道，印尼國家警察國際關係部門負責人穆爾蒂（Krishna Murti）周三稱作為送返郭華萍的條件，印尼請求菲國移交去年5月在菲律賓落網的一名澳洲毒販。不過，菲律賓總統小馬可斯周五否認交換疑犯，稱他們沒收到印尼的正式要求。