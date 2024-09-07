拜登子逃稅案突認罪 稱免至親出庭受煎熬

面臨17年監禁 拜登稱不特赦

54歲的亨特被控3項重罪和6項輕罪，包括未有報稅和繳稅，逃稅和作虛假報稅。他於認罪後聲明稱，檢察官「並非聚焦正義，而是就我染上毒癮和酗酒時的行為貶低我的人格」。亨特表示不希望「家人承受更多痛苦、私隱遭侵犯和無謂的尷尬」。亨特的代表律師洛厄爾（Abbe Lowell）稱，原應有逾6名亨特的直系親人須作證，讚揚亨特「勇敢和熱愛家人」。

白宮發言人讓—皮埃爾周四重申拜登無意在明年1月卸任前特赦亨特。她拒絕評論拜登是否事先知兒子將認罪。亨特已全數補交欠稅和罰款，外界相信這有助其扣減刑期。

共和黨總統候選人特朗普和黨友一直尋求證明拜登有份參與亨特的商業犯罪但無果。負責今次亨特案件的檢察官懷斯（Leo Wise）指，並非因為政府所為而要審案，亨特是其家人本須出庭作證等事的始作俑者。亨特今年6月另在特拉華州就持槍作虛假陳述等被裁定罪成，最高可判監25年。

（華盛頓郵報/紐約時報/CNN）