普京稱盼賀錦麗勝選 白宮促勿干預 雙方評論質疑旨在嘲諷 實際上有利特朗普

普京稱，美國現總統拜登是俄羅斯的「心水」美國領袖，而他放棄競逐連任後呼籲支持者改撐賀錦麗，因此俄羅斯也「將會支持她」。普京形容賀錦麗笑容「表情豐富和有感染力，這表明她過得很好」，他補充說，或許這意味她會避免進一步制裁俄羅斯。普京和主持人在他發表這番言論時都露出微笑，引起觀眾掌聲。

普京批評特朗普2017年至2021年任總統時對俄實施諸多限制和制裁，比任何前任（按：不包括拜登）都多，西方傳媒指這說法並非事實。他又指最終誰任美國總統視乎該國民眾的選擇，稱俄方將予以尊重。

賀錦麗團隊：世人皆知獨裁者撐特

柯比周四回應指，只有美國民眾才能決定誰是下任美國總統，稱普京應當停止談論並干預美國大選，不應偏好任何候選人，無論是以什麼方式。

賀錦麗競選團隊發言人薩姆斯周四向美國有線新聞網絡（CNN）表示，全面拒絕任何對今屆大選的外來干預，不論其來自任何勢力或國家。他又稱「人所皆知世上的獨裁者都在今屆美國大選支持特朗普」。

特朗普：不知普京言論是利是弊

特朗普周四在紐約市向地方團體和華爾街投資者講解其經濟計劃時，稱不知普京言論對自己是利是弊。雖然普京今年初亦曾稱偏好拜登，形容對方為較可預測的「老派」政客，但西方傳媒和專家分析認為，普京高調支持美國民主黨總統候選人，實際上有利特朗普。英國廣播公司（BBC）稱，任何來自莫斯科的公開支持都對該美國總統候選人沒有好處。研究俄羅斯的評論平台Riddle Russia總編輯巴爾巴申更揶揄普京是對賀錦麗「高水平嘲諷」，指普京明知他的評論將有助特朗普。法國政治顧問公司R.Politik創辦人斯塔諾瓦亞指，賀錦麗在莫斯科眼中是所謂的「自由主義恐怖分子」，難以跟她談判。

另一方面，美國政府周三公布連串打擊俄羅斯涉嫌干預今屆美國大選的行動，包括起訴俄國營傳媒RT兩名僱員，指他們聘用田納西州一家公司製作大量影響大選的影片，又查封數十個涉散播假信息的網站，制裁RT總編在內10人等。美國司法部長加蘭表示，克里姆林宮內部文件顯示其目的是確保讓俄羅斯偏好的總統候選人贏得美國大選。美媒報道，儘管司法部在起訴書中隱去政黨和候選人的名稱，但從上文下理來看，其所指的是特朗普。

（CNN/路透社/Axios/明報資料室）