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法婦遭夫下藥供性侵10年案 強姦者有HIV帶菌者

【明報專訊】法國老婦長達10年遭丈夫下藥迷暈後供數十陌生人性侵案，受害婦人周四（5日）在庭上首次詳細表白，稱其中一名強姦者是HIV帶菌者，雖沒被感染，但仍患4種性病。她又透露自2013年搬屋後開始出現間歇性失憶，起初以為是阿茲海默症，但一直找不出原因，直至2020年警方通報事件，與丈夫建立50年的信任和人生一下子崩潰。她表示，今年5月在看過案發影片後決定公開自己身分進行審訊，以提高大眾關注。

事主患4性病 間歇失憶

72歲的吉塞勒（Gisèle Pélicot）自周一案件開審以來首次詳細發言，發表近90分鐘的證詞。她說，在過去50多年一直極愛和極信任丈夫佩利科特（Dominique Pélicot），一起經歷病患和財政問題甚至婚外情，但都一起渡過，以為大家是一對堅實的伴侶。

吉塞勒透露，2013年他倆搬到現居後，她開始出現神秘病患，包括脫髮、減重甚至失憶，有時早上起床後完全不記得曾和子女說再見、看過的電影或上床睡覺前的情景。她被游說可能患上阿茲海默症，丈夫有陪同她見專科醫生，但一直找不出原因。直至調查人員2020年11月向她展示由她丈夫策劃與拍攝長達10年別人性侵她的照片和影片，她才恍然大悟，其世界也隨之崩潰，直言覺得那睡房就像是丈夫將她視作祭品的神壇或酷刑室。

作供稱世界崩潰 睡房變酷刑室

正與丈夫辦理離婚的吉塞勒表示，本來她是要到開審才會在庭上看丈夫所拍的影片，但在今年5月鼓起勇氣看片，之後決定要案件公審，以引起關注「利用化學藥物使人順從」或「惡意向某人下藥」進行性犯罪的危險。她說：「其他女士如果發現一覺醒來失憶，他們可能要記住吉塞勒的證詞。」

首席調查員表示，佩利科特將自己的行為記錄在硬碟內一個標有「虐待」的文件夾中，涉及數以千計照片和影片，這讓警方得以追捕到50名疑犯。經調查人員統計，總共涉及大約200次性侵，大部分是佩利科特所為，90多宗是陌生人犯下。如果罪成，大多數被告將面臨最高20年監禁。

（法新社/紐約時報/中央社/紐約郵報）

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