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喬治亞槍擊案疑兇父控謀殺 槍手被揭着迷同類案 家長責任掀關注

【明報專訊】美國喬治亞州巴羅縣溫德市周三造成4死的高中校園槍擊案，案發後警方搜查涉案14歲男生格雷的住所，發現他對大型槍擊案非常着迷。喬治亞州調查局周四（5日）指已拘捕格雷的父親科林 ，並控以二級謀殺等罪。事件令人關注家長在這類案件應負的責任。

行兇步槍為父所贈聖誕禮物

格雷（Colt Gray）當日行兇後向到場的警員投降，被控4項謀殺罪，於周五提堂。喬治亞州調查局表示男生的54歲父親科林（Colin Gray）亦已被捕，遭控以4項非自願誤殺、2項二級謀殺罪和8項虐待兒童罪。調查局長霍西（Chris Hosey）稱控罪源於科林明知而容許其子擁有武器。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，警方在格雷的住所發現有迹象顯示他對多宗大型槍擊案非常着迷，尤其是造成17死的2018年佛羅里達州帕克蘭市校園槍擊案。據CNN報道，格雷行兇用的AR-15型步槍，是科林2023年12月買給他的聖誕禮物，從當地槍械店購入。該年5月格雷涉在網上作出校園槍擊威脅而被傑克遜縣警問話。

母多次涉毒及家暴被捕

格雷的背景亦進一步曝光，科林向警方稱他跟妻子離婚後，與格雷一同生活，稱因兒子被欺凌而要常到學校。《紐約郵報》報道指格雷母親有多項涉毒及家暴被捕紀錄，指格雷在破碎及被忽視的家庭中長大。

科林因為兒子涉及校園槍擊案而被起訴，令人關注父母就子女涉及的罪行應負什麼責任。《華爾街日報》周四報道，2021年密歇根州15歲少年用父母購入的槍在校園施襲釀4死案，今年4月法官判處少年的父母各囚10至15年，是美國首對父母因孩子發動校園槍擊而要負直接責任。

（CNN/華爾街日報/紐約郵報）

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