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「Ｎ號房」5年過後網絡性暴不絕 研修例重罰

【明報專訊】韓國廣播通訊審議委員會（KCSC）今年錄得逾6400個請求刪除網上深偽色情影視物的求助，接近去年全年錄得的7200個。有民眾質問政府在社交媒體出現「N號房事件」到深偽淫褻物氾濫，這近5年期間究竟做了什麼？94個婦女、人權團體和公民組織準備今天（6日）起逢周五晚舉行抗議集會，批評政府漠視社會的「結構性性別歧視」，婦女政策嚴重倒退，敦促正視問題。

團體號召逢周五晚抗議集會

韓國2019年至2020年間的「N號房事件」通過強姦、脅迫拍攝淫褻影像，再透過Telegram聊天室買賣，造成約74人受害，包括16名最年幼僅11歲的未成年女孩。

現行韓國法例僅訂明以「蓄意散播」為目的製作深偽等虛假不雅影視物，可被判最高5年徒刑或罰款5000萬韓圜（約29萬港元）。如若影視物涉及兒童或青少年，可最高判囚30年。韓國國會議員現擬修例加重刑罰。

另外，韓國網絡性暴力應對中心指出，Telegram是今時今日性罪犯選用傳播深偽色情物的主要平台。KCSC要求Telegram即時刪除非法內容，並希望與之設立24小時專用熱線協調打擊深偽不法內容傳播商。KCSC另外亦設立諮詢組織，加強與社交媒體公司溝通、刪除與阻截深偽淫褻物。

加強伙網上平台打擊堵截

此外，韓國警方正擬推行為期7個月的打擊數碼性罪行行動，增加規管人手監察事態和設立受害人求助電話熱線。

（JTBC/路透社/MBC）

（世局解碼）

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