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韓深偽色情 禍延中小學 虛擬罪行真傷害促正視

【明報專訊】韓國「深偽色情」（deepfake porn）假相和短片歪風近日被揭已由大學禍延至中、小學校園，震撼社會。警方數據揭示犯事者十居其七是十來歲少年，他們通常上載深偽假相於Telegram（Tg）聊天室供一起「圍觀」，構成集體觸犯性罪行，且參與者動輒多逾1000人。有關注團體批評執法部門過往把深偽色情定名為「虛構影視物」，連帶將受害者所受傷害當作假的來看待，促請當局把握契機把這種罪行真正定性為嚴重的性罪行。

韓國繼大約5年前搗破Telegram「N號房事件」，今年又冒起深偽淫褻物歪風。傳媒5月揭發分享深偽淫褻影視物的「首爾大學N號房事件」，促成包括40歲主犯被捕等15人被捕；當中兩名被告與12名受害者同出首爾大學。到了8月下半個月，傳媒另揭發仁荷大學同類事件，並隨挖掘探討問題，社會才驚悉深偽淫褻物禍害已深入於中小學校園。

警方數據顯示這類深偽疑犯中，10歲至19歲由2022年佔整體61%增至去年的75.8%，即91人；今年頭7個月更增至131人。而教育部稱，掌握全國196宗涉及10名教師、186名學生的深偽案，受害者包括8名小學生、100名初中生、78名高中生；當中179宗已交警方處理。全國教職員勞動組合上周四發表於8月底做的「校內深偽性罪行情况調查」報告，表示全國錄得2492宗小學、初中、高中個案，當中確認受害人的有517宗。受害者包括學生、教師，雖以女性偏多，但也有男教師和男學生；部分受害人遭受加害者的直接威脅。

「虛構影視」警稱難查 團體促定性嚴重罪行

韓國組織「追迹團煙火」一直關注網絡性罪行，曾積極跟進「N號房事件」。其團長元恩智在當年就曾提出深偽可能帶來的問題，她遺憾政府和調查當局這些年來沒有多大改變。她近日受訪說，5年前一名女教師遭人合成淫褻照片上載於Telegram聊天室，她曾報警但被警方告知難以查辦。她批評說：「因為定名為『虛構影視物』，執法部門就將受害者所受傷害當作假的來看待。我希望當局把這種罪行真正定性為嚴重的性罪行，成為調查機關乃至市民警醒的契機。」

深偽這類生成式人工智能（AI）技術讓不法者可輕易利用受害者照片移花接木製作淫褻影視物，社交媒體則加速傳播。韓國的大學、高中、初中學生流行以學校名義開社交媒體、下分2000年至2010年出生年度的聊天室，成了推波助瀾的關鍵媒介。

韓國MBC報道，犯事學生在那些聊天室上載在校內偷拍的影像，承諾訂閱人數滿500人將追加上載深偽淫褻照片和短片，甚至包含受害女生的姓名、手機號碼等個人資料。聊天室管理員又向登入者表示，倘能提供受害人的社交媒體ID等，將上載受害人的裸照。記者發現，某高中Tg涉及深偽淫褻物的其一聊天室有1100人，另一有1300人兼且人數在增加。

Tg頻道有系統有組織犯罪 觸目驚心

《韓民族報》記者高娜麟（音譯）則發現，自政府宣告打擊行動，犯事學生開始開用新頻道繼續分享行為並限認識者加入。其一有22萬人的頻道還呼籲性騷擾那些揭發報道這波事件的記者。

高娜麟日前接受英國BBC訪問指出，深偽聊天室「每時每刻」都有人上載身邊認識的女孩照片，請別人幫忙製作深偽相，甚至有為受歡迎「熱門女生」另開的專屬聊天室，取名「羞辱室」、「朋友之友」。高娜麟說：「我對於這過程中的有系統性和組織性感到震驚。」

深偽色情令學校人人自危。釜山一名小學教師表示，一些學生憂慮個人照片被別人濫用，焦慮到通宵刪除上載於社交媒體的照片，教師們也頻頻檢視Tg探看自身有否淪為受害人。

青少年成為深偽色情加害和受害者現象已驚動韓國總統尹錫悅，他在8月27日在內閣會議宣布徹查和徹底杜絕網絡性罪行。警察廳表示開發了一款可以探測深偽的軟件，計劃廣泛使用，並安排學校專任警察提供教育。

（韓聯社/國民日報/首爾新聞/朝鮮日報/MBC/韓民族報）

（世局解碼）

相關字詞﹕生成式人工智能技術 社交網絡 校園 深偽（Deepfake） 色情影像 青少年犯罪 韓國

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