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喬治亞高中槍擊4死 14歲疑兇曾受警留意

【明報專訊】美國喬治亞州一間高中周三（4日）發生校園槍擊案，該校一名14歲學生在校園開槍，造成兩名學生和兩名教師死亡，另有9人受傷，槍手當場被捕。當局正調查其行兇動機。涉案少年去年曾因一宗網上校園槍擊威脅案而遭警方查問。

同學察異樣拒開課室門 槍手轉鄰房行兇

案發位於喬治亞州巴羅縣溫德市阿巴拉契高中（Apalachee High School），14歲男生格雷（Colt Gray）周三早上持AR型半自動步槍回校行兇。格雷的同學賽雅拉憶述，格雷在代數課開始時離開課室，由於課室門自動上鎖，他回來後敲門想進入，但另一名同學留意到格雷拿着槍，於是拒絕讓他入內，格雷之後走到隔壁的課室開槍。14歲學生科爾曼看到格雷拿槍立即逃跑，「他開始開槍，至少開了10槍。老師用書桌堵住門」。他說，看到一名同學倒在血泊中，另有學生腿部或腹部中槍。部分學生嚇得躲在浴室和衣櫥內。

校警接報到場後，格雷向他們投降。他將以成人身分遭起訴和受審。美國聯邦調查局（FBI）發聲明表示，2023年接獲舉報網上有人威脅會在校園開槍，並附有槍械圖片，當地警方曾查問格雷及其父親。他的父親稱家中藏有獵槍，但兒子無法在沒人監督下取得，格雷當時否認涉及網上威脅，警方也沒足夠理由拘捕他，但提醒當地學校持續監察格雷。

（BBC/路透社/法新社）

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