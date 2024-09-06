「關鍵少數」左翼棄撐杜魯多 提前大選機會增

斥自由黨太軟弱「毁約」

新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）周三通知杜魯多退出支持自由黨的協議，批評「自由黨太軟弱、太自私，太受制於企業利益，無法為人民而戰。他們無法帶來改變，也無法恢復希望」。

自由黨在2021年聯邦大選中獲勝，但未能贏得眾議院過半議席，繼續成為少數派政府。自由黨於2022年3月與擁有24名議員的新民主黨達成協議，後者同意支持自由黨執政至2025年6月，保證在信任投票中支持對方，以換取新民主黨主張的多項議題獲得進展，包括為低收入家庭提供牙科福利等。

直至今春，新民主黨仍然公開承諾遵守協議，但上月加拿大兩大貨運鐵路公司因勞資糾紛而停運，其後聯邦政府介入令工潮結束後，新民主黨開始重新評估與自由黨的協議。

新民主黨「毁約」，意味自由黨將不得不在國會中找其他政黨支持，以挺過信任投票，避免提前大選。杜魯多表示，他會將重心放在服務國民上，讓其他政黨聚焦政治，並稱希望不會提前大選，好讓其政府有時間推進議程。加拿大原預計明年秋天舉行大選。目前民調顯示，自由黨支持度持續下跌，落後於在野保守黨約18個百分點。

（法新社/BBC）