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歐盟前脫歐談判代表巴尼耶任法總理

【明報專訊】法國總統馬克龍經過兩個月的考量，終在周四（5日）任命歐盟前脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier，圖）為新總理。

73歲的巴尼耶將是法國1958年第五共和國成立以來最年長的總理，將接替歷來最年輕、現年35歲的原總理阿塔爾（Gabriel Attal），肩負組建政府重任。

巴尼耶2016至2019年間擔任歐盟首席脫歐談判代表，與英國政府談判。他是法國右翼共和黨（LR）黨的老將，擁有悠久的政治生涯，曾在法國和歐盟擔任各種高級職務。

3年前，巴尼耶表示想競選法國總統挑戰馬克龍，稱希望限制和控制移民，但最終未能獲得黨內候選人提名。

馬克龍6月初突然宣布解散國民議會提前改選，7月7日次輪投票後出現左中右陣營「鼎足三立」格局，馬克龍領導的中間派聯盟失去最大黨團地位，如何在懸峙國會中跟議席居首的左翼陣營達成組閣協議成為焦點。

極左領袖梅朗雄轟「選舉被偷走」

極右國民聯盟（RN）領袖馬林勒龐昨表示，將等待看到巴尼耶的政綱，再決定是否支持他。極左派領袖梅朗雄指馬克龍任命右翼政治人物，意味「選舉從法國人手中被偷走了」。

（法新社/BBC）

相關字詞﹕巴尼耶（Michel Barnier） 馬克龍 法國

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