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FT：美英歐簽AI公約 具法律約束力

【明報專訊】《金融時報》周四（5日）報道，美國、歐盟和英國周四將簽署首份具有法律約束力的人工智能（AI）使用國際條約。該公約在公共和私營部門系統監管方面強調人權和民主價值觀。

《歐洲委員會關於人工智能和人權、民主和法治的框架公約》由50多個國家在兩年多時間內起草，其中還包括加拿大、以色列、日本、澳洲 。《公約》要求簽署國對AI系統的任何有害和歧視結果負責，還要求AI系統輸出的結果尊重平等和隱私權、AI相關侵權受害者得到法律救濟。

歐洲委員會（Council of Europe）是專責維護歐洲人權、民主和法治的國際組織。負責為該組織協商的尤恩舍（Hanne Juncher）預期，周四簽署《公約》時將有10個參與國率先正式批准公約。她表示：「這證實（《公約》） 超越歐洲，這些簽署國在談判中非常投入，並對結果感滿意。」

英國科學、創新及科技大臣靳秉德（Peter Kyle）表示：「對於像AI這樣快速發展的創新技術來說，全球邁出這第一步非常重要。」他指出，這是全球第一個具有實質約束力的協議，將不同國家團結起來。

沒定罰則 執行形式被批薄弱

儘管這項條約被宣傳為具法律效力，但批評者指出，它沒有罰款等制裁措施。合規性主要通過監控來評估，是相對薄弱的執行形式。

這項《公約》出台之際，各國政府正在制訂一系列新法規、承諾和協議，以監管快速發展的AI軟件，當中包括歐洲的人工智能法案、去年10月達成的G7協議，以及去年11月由包括美國和中國在內的28國簽署的《布萊切利宣言》。

（金融時報）

相關字詞﹕歐洲委員會（Council of Europe） 框架公約 人工智能（AI）

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