美打擊干預大選 起訴俄媒僱員制裁RT

查封32假信息網站

司法部表示，RT兩名員工利用空殼公司及假身分，向美國田納西州一間公司支付1000萬美元（約7800萬港元）製作近2000則旨在加劇美國政治分歧的網上影片，兩人被控洗錢及違反外國代理人登記法。司法部也查封32個由俄羅斯政府主導、用來散播假信息的互聯網域名，其目的在於宣傳親俄的政治立場、削弱全球對烏克蘭的支持，以及影響美國選舉。有關內容會發布在域名如washingtonpost.pm的網站，相信想模仿《華盛頓郵報》等美國新聞網站。當局又制裁兩個實體和包括RT總編西蒙尼揚及其副手在內的10人，稱他們的行動旨在破壞公眾對美國體制的信任，當局又限制克里姆林宮支持的傳媒機構僱員的簽證。

司法部長加蘭表示，根據克宮內部文件顯示，他們目的是確保讓俄羅斯偏好的總統候選人贏得美國大選。美國傳媒報道，儘管司法部在起訴書隱去政黨和候選人的名稱，但從上下文來看，所指的是共和黨總統候選人特朗普。

俄羅斯外交部發言人昨表示，美國制裁RT是11月大選前資訊戰一部分，俄方正制定反制措施。

（法新社/金融時報/中央社）