專家：國安連結經濟民族主義 背離自由市場

美鋼在聲明中強調收購案「不涉國家安全問題」，因日本是美國「其一最忠實的盟友」。曾任特朗普政府商務部長的羅斯（Wilbur Ross）亦稱看不到該收購案有國安問題，批評阻止收購是在大選年觸發「仇外」情緒。值得一提的是，特朗普時期的國務卿蓬佩奧獲日鐵聘作顧問，游說美國政府。

推動在美開放投資的「全球商業聯盟」（GBA）幹事長麥勒農（Nancy McLernon）亦稱，基於美日關係重要，圍繞今次收購案爭拗「特別令人憂心」。一名專責跨境貿易案的華盛頓律師稱，如收購最終被阻，將損害美國擁有開放市場聲譽。

FT：動搖貿易秩序傷害盟友

FT引述美國塔夫茨大學國際政治教授德雷茲內（Daniel Drezner），經濟優先和對諜報和敵國軍民兩用技術使用等國安憂慮融合，與自冷戰結束以來美國秉持自由市場取態相比已「面目全非」。他認為這將令所有事都變國安議題，不利決策。

雖然美國有部分專家和官員認為，經濟連結國安的論述和政策將有助投資和就業回流本地，以及有效應對來自主要對手中國的挑戰，但FT指出這也動搖國際貿易秩序，並傷害到美國盟友。歐盟內部便對針對中國貿易限制措施的形式和力度意見不一。

為荷蘭晶片光刻機龍頭ASML提供激光技術的德國科技企業通快（TRUMPF）表示，柏林受華府壓力限制眾多該公司被指「潛在軍事應用」的商品出口至中國，正令其營運成本大增。通快激光技術事業部門行政總裁齊默爾（Hagen Zimer）表示，如再繼續受打壓將把部門直接遷往中國，屆時德國將失去相關就業職位。

（金融時報/紐約時報/華盛頓郵報）