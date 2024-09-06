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拜登擬阻日鐵購美鋼 惹箍票質疑 審查機構：國安風險難克服

【明報專訊】美英傳媒周三（4日）報道，美國拜登政府擬以國安為由，阻止日本大型鋼鐵公司日本製鐵（簡稱日鐵）收購美國鋼鐵公司（簡稱美鋼），被認為是為了在大選中爭取中西部「鐵鏽帶」游離州的工會支持。民主黨總統候選人賀錦麗日前表示繼承拜登立場，強調美鋼「應由美國人擁有及營運」。報道稱，負責審視這宗價值約149億美元（約1162億港元）收購案的美國財政部外國投資委員會（CFIUS）近日去信日鐵，指收購構成「難以克服的國安風險」。美鋼則警告，一旦無法被收購，或將被迫關閉位於匹茲堡的總部，造成數千人失業。

這宗日鐵創立以來最大規模的收購案去年12月公布後，被送往CFIUS評估對美國國家安全影響。拜登今年3月首度公開反對該收購案，強調保持美鋼由美國人持有「至關重要」。收購亦惹來兩黨國會議員及工會大力反對。至前天路透社引述知情人士稱，CFIUS上周六去信日鐵，稱其收購美鋼將損害美國鋼鐵生產，並減低美鋼繼續積極尋求貿易補助的可能，「CFIUS判斷交易的結果會對美國國家安全構成風險」。

一名華府官員透露，CFIUS仍未向拜登作建議，程序尚在處理中。

美鋼稱破局恐數千人失業

美鋼和日鐵拒絕評論信件內容，並稱未獲CFIUS交代更多拜登政府阻止收購案的資訊。美鋼發言人強調收購案「不涉國安問題」，預期將採取所有合法選項，以確保完成收購。美鋼行政總裁伯里特（David Burritt）周三警告，收購破局將有喪失「數以千計由工會代表的高薪職位」之虞，並對美鋼保留匹茲堡總部構成嚴重問題。

日鐵強調「不相信交易會構成任何國安憂慮」，稱美鋼以至整個美國鋼鐵業都將因該公司投資而取得更強的地位，籲美國政府「應依法處理今次程序」。該公司周三承諾若收購成功，將向美鋼董事會委任3名美籍獨立董事，並確保美鋼「核心高級管理層」將由美國人出任。日鐵上周已表示，如收購獲批將增加投資最少13億美元（約101億港元）於美國廠房。

賀錦麗強調應由美國人控制美鋼

美鋼在游離州賓夕法尼亞聘請約4000人。賀錦麗周一到該州拉票時，重複拜登所言應由美國人控制美鋼，共和黨籍對手特朗普亦一早明言，若再上台將「馬上阻止」日鐵收購美鋼。分析認為，為勝出大選，雙方都爭取鐵鏽帶藍領選民和工會支持，其中賓夕法尼亞州的19張選舉人票尤其關鍵。有專家認為，民主、共和兩黨都視在大選年阻止日鐵收購美鋼是「聰明的政治舉動」。

成員包括1萬名美鋼工人的美國鋼鐵工人聯合會（USW）反對收購案。USW會長麥考爾批評日鐵的承諾計劃充滿漏洞並難以執行，又抨擊伯里特的「妄言和管理不善」才是令美鋼無法持續營運的主因。

不少學者及拜登政府官員，以至部分美鋼工人都支持收購案。有專家指收購對美國國安以至鋼鐵業的風險遠未釐清（見另稿）。將競逐日本自民黨總裁的河野太郎周四稱，美國政府決策不應為了贏取工會選票而被扭曲，強調政府不應干預對被目標公司以至地區有利的個別收購案。

（路透社/華盛頓郵報/金融時報/紐約時報）

相關字詞﹕日本製鐵 美國鋼鐵 賀錦麗 工會 收購 拜登 特朗普

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