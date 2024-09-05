菲國爭議華裔女市長落網 被指間諜兼涉黑 印尼助拉人將遣返

【明報專訊】菲律賓司法部周三（4日）表示，被指與中國犯罪集團有關的班班市華裔前市長郭華萍已於周二晚在印尼落網。印尼表示會遣返郭華萍。菲律賓總統小馬可斯表示，這足以警告那些試圖逃避法律制裁的人「法網恢恢，疏而不漏」。郭華萍被形容身分神秘，有菲國參議員質疑她的菲律賓公民身分，指她是中國公民，又懷疑她是中國間諜，郭華萍一一否認。
菲律賓當局證實，郭華萍（Alice Guo）在印尼唐格朗巿落網。菲律賓國家調查局（NBI）局長聖地亞哥表示正在與印尼當局協調，確保郭華萍盡快回到菲律賓。
菲律賓總統小馬可斯感謝印尼政府提供的協助，「我們兩國政府的緊密合作促成了這次逮捕」。
疑獲中國前警察助逃 剪短髮偽裝
印尼法律人權事務部長蘇普拉特曼表示，遣返郭華萍的時間取決於警方調查結果。蘇普拉特曼表示，郭與一名中國僧侶一起被捕，並在逃離菲律賓時得到一名中國前警察幫助。在逃期間，郭華萍為偽裝而剪短了頭髮。
35歲的郭華萍被指包庇詐騙、人口販賣等犯罪集團，利用賭場等名義作掩飾，其中也涉及中國犯罪集團。菲律賓執法機構上月向司法部對郭華萍和另外35人提出多項洗錢指控，指郭華萍與共謀者被控清洗逾1億披索（1386萬港元）犯罪活動收益。
郭華萍的爭議最早可追溯到今年3月，當時菲律賓政府在丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）一次突擊行動中破獲實際為大型電訊詐騙園區的賭場，救出了約700名被販賣的工人。經調查後發現市長郭華萍擁有該園區近一半的土地。菲律賓參議院5月要求郭華萍接受質詢，但她在面對關於身世的問題時閃爍其辭，被議員質疑為中國間諜，且在有中國籍的情况下違法競選市長。
郭華萍否認相關說法，聲稱自己是一名華人男子與菲律賓女傭的私生女，並且在班班市的養豬場被撫養長大。不過，她其後被揭指紋與一名為「郭華萍」的中國護照持有人完全相同。
郭華萍之後兩度以壓力過大為由拒絕出席聽證會，聲稱自己遭到「惡意指控」。及至7月，馬尼拉當局指郭華萍因涉及隱瞞中國國籍競選菲律賓公職、包庇一間大型網上博彩中心，並拒絕在參議院的調查中作證，下令逮捕她。但郭華萍卻自此「失蹤」，直到上月被發現已經馬來西亞、新加坡逃到印尼。
弟Wesley Guo疑在香港
上月在印尼被捕並遣返菲律賓的郭華萍非親生姊姊張密爾（Sheila Guo），承認與郭華萍和兄弟郭享鈿（Wesley Guo）乘船逃離菲律賓。菲律賓司法部長雷穆拉昨表示，相信Wesley目前身在香港。
（路透社/法新社/BBC/Politiko）
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