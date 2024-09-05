菲國爭議華裔女市長落網 被指間諜兼涉黑 印尼助拉人將遣返

菲律賓當局證實，郭華萍（Alice Guo）在印尼唐格朗巿落網。菲律賓國家調查局（NBI）局長聖地亞哥表示正在與印尼當局協調，確保郭華萍盡快回到菲律賓。

菲律賓總統小馬可斯感謝印尼政府提供的協助，「我們兩國政府的緊密合作促成了這次逮捕」。

疑獲中國前警察助逃 剪短髮偽裝

印尼法律人權事務部長蘇普拉特曼表示，遣返郭華萍的時間取決於警方調查結果。蘇普拉特曼表示，郭與一名中國僧侶一起被捕，並在逃離菲律賓時得到一名中國前警察幫助。在逃期間，郭華萍為偽裝而剪短了頭髮。

35歲的郭華萍被指包庇詐騙、人口販賣等犯罪集團，利用賭場等名義作掩飾，其中也涉及中國犯罪集團。菲律賓執法機構上月向司法部對郭華萍和另外35人提出多項洗錢指控，指郭華萍與共謀者被控清洗逾1億披索（1386萬港元）犯罪活動收益。

郭華萍的爭議最早可追溯到今年3月，當時菲律賓政府在丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）一次突擊行動中破獲實際為大型電訊詐騙園區的賭場，救出了約700名被販賣的工人。經調查後發現市長郭華萍擁有該園區近一半的土地。菲律賓參議院5月要求郭華萍接受質詢，但她在面對關於身世的問題時閃爍其辭，被議員質疑為中國間諜，且在有中國籍的情况下違法競選市長。

郭華萍否認相關說法，聲稱自己是一名華人男子與菲律賓女傭的私生女，並且在班班市的養豬場被撫養長大。不過，她其後被揭指紋與一名為「郭華萍」的中國護照持有人完全相同。

郭華萍之後兩度以壓力過大為由拒絕出席聽證會，聲稱自己遭到「惡意指控」。及至7月，馬尼拉當局指郭華萍因涉及隱瞞中國國籍競選菲律賓公職、包庇一間大型網上博彩中心，並拒絕在參議院的調查中作證，下令逮捕她。但郭華萍卻自此「失蹤」，直到上月被發現已經馬來西亞、新加坡逃到印尼。

弟Wesley Guo疑在香港

上月在印尼被捕並遣返菲律賓的郭華萍非親生姊姊張密爾（Sheila Guo），承認與郭華萍和兄弟郭享鈿（Wesley Guo）乘船逃離菲律賓。菲律賓司法部長雷穆拉昨表示，相信Wesley目前身在香港。

（路透社/法新社/BBC/Politiko）