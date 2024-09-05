法翁邀人姦妻案 庭審揭女遭迷暈拍裸照

法新社報道，被陌生人多次性侵的受害老婦吉塞勒（Gisèle Pélicot），在兩名兒子和一名女兒陪同下出庭。主審法官阿拉塔（Roger Arata）在第二日聆訊中讀出調查主要發現，當中包括調查人員在佩利科特的電腦內發現一個名為「在我裸體女兒旁邊」的文件夾，內有一些其女兒的裸照，相信當時她也被迷暈。她隨即身體顫抖、哭着衝出法庭，20分鐘後才回來。

女兒聽審痛哭衝出法庭

吉塞勒女兒曾於2022年以筆名達里安（Caroline Darian）出書，名為《而我停止叫你做父親》，當中談到父親對家人所做的罪行帶來的影響，包括相信父親迷暈過她。英國《每日郵報》報道，相信佩利科特十多年前曾將女兒迷暈後，將她放在牀上，然後為她穿上妻子的衣服後拍照。她日前向《巴黎人報》表示，她得知父親的電腦內有她穿上其他人內衣褲的照片，憂慮其父可能也邀請過陌生人強姦她。

51被告多稱不知女方不知情

法官讀出的起訴書又提到，佩利科特如何在邀請人強姦其妻的網站發出清晰指示，包括要夜晚到達和全程在漆黑進行，不可有古龍水或煙味，要在洗手間外脫衣和不可以發出聲響等，並稱妻子因為害羞所以會假扮睡覺以作掩飾。被控的51人大多指他們以為這對夫婦是自願與陌生人作性愛活動，不知女方不知情。

現年72歲的吉塞勒向法官表示，一直以為丈夫是善良和具關愛心的父親和祖父，但被他欺騙和背叛，並覺得自己很污穢，「事件就像海嘯撲來或被高速火車撞上」。

（法新社/紐約郵報/每日郵報）