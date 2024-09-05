全球最大主權基金檢視涉以企業投資

恐違倫理標準 「主要涉及美企」

GPFG擁有全球8800間上市公司1.5%股份，規模具有影響力。截至今年6月30日，主權基金在以色列擁有160億挪威克朗（約117億港元）投資，佔基金整體0.1%投資，涵蓋77間企業，涉及地產、銀行、能源及通訊。該基金的倫理委員會8月30日去信財政部，概述最近擴大的不道德企業行為定義。信件沒提及會出售多少間企業的股份或點名相關企業，稱只涉及少數公司，又指根據新定義將從一間企業撤資。

去年10月以哈戰爭爆發後，倫理委員會就着手檢視企業是否違反可投資準則。在加沙，委員會的重點在於沒加入《武器貿易條約》國家的武器生產商，委員會在信中表示「這主要涉及美國企業」。路透社指委員會或正檢視RTX Corp（前稱雷神技術公司）、通用電氣（General Electric）及通用動力（General Dynamics）；以色列在加沙戰事使用了有關企業所製武器。

基金的投資道德準則由挪威國會決定，而委員會這次更新準則，是建基於聯合國轄下國際法院（ICJ）今年7月指以色列對巴勒斯坦自治地區的佔領、以國定居點政策及利用當地天然資源有違國際法。挪威央行董事會將按倫理委員會建議作最終決定，大多數都會按建議撤資，央行亦可向相關企業發通知要求改變其行為，而基金出售股份前不會公開企業名稱。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）