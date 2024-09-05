烏東節節敗退 反侵俄土恐得不償失

俄軍推進477平方公里 單月新高

烏軍8月初在兩周內攻佔庫爾斯克州超過1100平方公里，但這條新戰線現停滯不前，過去15天只鞏固到約1150至1300平公里的推進範圍。同在8月，俄軍在烏克蘭每天推進超過15公平方公里，主要在東部頓涅茨克。根據開源前線地圖，截至9月初，俄軍距離烏軍重要後勤樞紐、頓涅茨克州城鎮博果斯克（Pokrovsk）不足8公里。

今年初以來，莫斯科恢復加強攻佔烏克蘭領土，取得1730平方公里土地，是2023年的3倍。過去幾個月，烏軍反擊困難，2024年以來，只有8天奪回的領土多於被俄軍佔領的。截至9月1日，俄軍已佔領66,266平方公里烏領土，加上2014年吞併克里米亞及入侵前已被親俄分離分子控制的東部地區，俄羅斯共佔領了18%烏領土。

《紐約時報》上月底報道，俄軍在烏東使用滑翔炸彈，令烏兵難以應付。這些重磅炸彈一次轟炸可將一棟高樓夷平，讓俄軍能更快速在頓涅茨克推進。

除了東部戰線，烏克蘭其他城市持續受襲，繼周二中部城市波爾塔瓦一間軍事學院被炸最少50死後，西部利沃夫市昨被俄軍無人機及高超音速導彈轟炸，最少7死，當中包括3名兒童。

（法新社/BBC/紐約時報）