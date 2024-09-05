烏政府大改組 外長等7高官請辭 1/3內閣職位懸空 澤連斯基：強化調整注「新力量」

周二辭職的6名官員包括戰略工業部長卡梅申（Alexander Kamyshin）、司法部長馬柳斯卡（Denys Maliuska）、環保及自然資源部長斯特里萊茨（Ruslan Strilets）、負責歐洲和歐洲大西洋一體化事務的副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）、負責被佔領土重新整合的副總理領韋列修克（Iryna Vereshchuk）、國家資產基金會主席科瓦利（Vitaliy Koval）。澤連斯基辦公室副主任、負責經濟事務的總統高級幕僚舒爾馬（Rostyslav Shurma）被解職。國會議長昨表示，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已辭職。人民公僕黨國會黨團領袖阿拉克哈米亞（David Arakhamia）周二晚表示，政府本周將作出「重大重啟」，超過一半部長會被撤換，「明天我們將迎來一個解職日，後天將是任命日」。

部分請辭者另有任用或擴職務

多名辭職官員向英國《金融時報》表示，部分請辭的部長可能仍然會留在政府，但是將會擔任新的角色或擴大職務範圍。被視為政府新星、現年40歲的卡梅申，去年3月獲任戰略工業部長，他積極推動烏克蘭提高攻擊無人機和長程導彈等國防生產對抗俄軍攻擊，他在Telegram寫道：「我將繼續在國防領域內工作，只是擔任不同角色。」

此外，2020年獲委任為副總理的斯特凡尼希娜，其職責主要為基輔爭取加入歐盟及北約，烏克蘭傳媒引述消息人士指出，斯特凡尼希娜可能會被任命領導一個更大的部門，該部門將整合她之前的職責和司法部門的職責。至於2020年起擔任外長的庫列巴在俄軍侵烏後，一直奔走各國，爭取西方支持基輔及制裁莫斯科。接近總統辦公室的消息人士向法新社表示，澤連斯基及庫列巴將商討及決定後者未來的職位。

赴美交「勝利計劃」前大動作

澤連斯基周二晚在演說中稱，作出有關人事變動為要強化政府，「今秋對烏克蘭來說非常重要。我們的國家機構應作出調整，以便烏克蘭取得我們需要的所有成果……我們必須加強政府某些領域，而人事決定已經準備就緒」。

路透社指出，澤連斯基及盟友可能會在短時間內填補這些職位，希望在本月訪美前能夠恢復國內秩序，屆時他希望向美國總統拜登提交一份 「勝利計劃」。克里姆林宮發言人佩斯科夫則指出，烏克蘭改組都不會影響和平談判的進程。

俄軍侵烏兩年半以來，澤連斯基已多次改組政府，去年9月在貪污醜聞後解僱防長列茲尼科夫，今年初在戰場上受挫後撤換武裝部隊總司令扎盧日內，自今年多名部長下台或遭解僱以來，包括基建和農業部內在最少5個部長職位懸空。

今次大改組正值發生持續了30個月戰事的關鍵時刻，烏克蘭除了繼續每天面對俄羅斯轟炸，還要抵擋莫斯科在烏東不斷升級的攻勢，同時也需投入兵力和資源鞏固其在俄羅斯庫爾斯克地區奪取的約1000平方公里領土的控制。

（金融時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）