美扣總統機 委國斥海盜 華府稱「非法購買」違制裁

航班追蹤網站Flightradar 24顯示，該架馬杜羅（Nicolas Maduro）及其下屬使用的達索獵鷹900EX（Dassault Falcon 900EX）私人飛機，周一早上從多米尼加共和國首都聖多明各（Santo Domingo）飛往佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）。率先報道消息的美國有線新聞網絡（CNN）形容，這架飛機在委內瑞拉的地位相當於美國總統專機「空軍一號」，在馬杜羅多次出訪時均會見到，對上一次飛行是今年3月由委內瑞拉首都加拉加斯前往聖多明各。多米尼加共和國總統阿比納德表示，該機不是以委內瑞拉總統名義註冊，而是以個人名義登記，其外交部稱去年5月收到某國提出的禁止該機活動要求。

委政府轟美無視國際法

美國司法部稱，該架飛機是委方「非法購買得來」，違反美方制裁。司法部長加蘭（Merrick Garland）發表聲明說：「司法部扣押了一架飛機，我們認定這架飛機是透過一間空殼公司以1300萬美元非法購買，並偷運出美國供馬杜羅及其親信使用。」

委內瑞拉政府當日下午發表聲明，指美國扣押飛機的做法無視國際法，猶如「海盜」。

另一方面，委內瑞拉法院周一批准以「嚴重罪行」為由，向反對派總統候選人岡薩雷斯（Gonzalez Urrutia）發出拘捕令，反對派斥這是當局鎮壓異己的最新行動。委內瑞拉今年7月大選，政府指馬杜羅連任，岡薩雷斯則稱自己合法贏得大選。

（法新社/路透社/CNN/華爾街日報）