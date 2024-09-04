法翁被控迷暈妻子供72男性侵

71歲的多米尼克（Dominique P.）周一與他在網上招募的50名男子，在法國南部城市亞維儂（Avignon）受審。警方指共計72名男子對女受害人性侵92次，51人身分獲確認，當中包括起重機駕駛員、消防人員、公司老闆和記者，部分人已婚，大部分人只參與一次，亦有人參與了6次。

犯案逾10年 網上招人到家犯案

報道指出，多米尼克2020年9月被商場保安揭發偷拍3名女性裙底，警方隨後在他的電腦上發現其妻數以百計不雅照片和影片，畫面可見她事發時似無意識。調查人員還在一個網站發現聊天紀錄，對話顯示多米尼克招募陌生人到家中與妻性交。多米尼克隨後承認早於2011年兩夫婦住在巴黎近郊時已有上述行為，事前會先給妻子服用強力鎮靜劑。檢方指出，多米尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下來。

72歲受害人放棄匿名出庭

代表女受害人的律師團表示，涉案男子年齡介乎26歲至74歲，而女事主直到2020年才首次得知事件，但對性侵「全無印象」。律師表示女事主本可選擇閉門審判，但這正中施暴者下懷，她希望公開身分能盡量提高大眾意識，以免同類事件再次發生。

自稱9歲時曾被男護士雞姦的多米尼克，另外分別涉及1991年一宗姦殺案和1999年一宗企圖強姦案正被起訴。

（法新社）