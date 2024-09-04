法翁被控迷暈妻子供72男性侵

【明報專訊】法國揭發震驚全國的案件，一名七旬老翁涉在過去十多年時間迷暈妻子讓數以十計陌生人上門強姦，案件周一（2日）開審。現年72歲妻子Gisele P.放棄匿名，並出庭直接面對50名疑犯，包括丈夫。
71歲的多米尼克（Dominique P.）周一與他在網上招募的50名男子，在法國南部城市亞維儂（Avignon）受審。警方指共計72名男子對女受害人性侵92次，51人身分獲確認，當中包括起重機駕駛員、消防人員、公司老闆和記者，部分人已婚，大部分人只參與一次，亦有人參與了6次。
犯案逾10年 網上招人到家犯案
報道指出，多米尼克2020年9月被商場保安揭發偷拍3名女性裙底，警方隨後在他的電腦上發現其妻數以百計不雅照片和影片，畫面可見她事發時似無意識。調查人員還在一個網站發現聊天紀錄，對話顯示多米尼克招募陌生人到家中與妻性交。多米尼克隨後承認早於2011年兩夫婦住在巴黎近郊時已有上述行為，事前會先給妻子服用強力鎮靜劑。檢方指出，多米尼克不僅參與性侵，還將過程拍攝下來。
72歲受害人放棄匿名出庭
代表女受害人的律師團表示，涉案男子年齡介乎26歲至74歲，而女事主直到2020年才首次得知事件，但對性侵「全無印象」。律師表示女事主本可選擇閉門審判，但這正中施暴者下懷，她希望公開身分能盡量提高大眾意識，以免同類事件再次發生。
自稱9歲時曾被男護士雞姦的多米尼克，另外分別涉及1991年一宗姦殺案和1999年一宗企圖強姦案正被起訴。