紐國指華「構情報隱患」 京促理性認知

路透社報道，新西蘭安全情報局在《新西蘭安全環境威脅》（New Zealand's Security Threat Environment）年度報告中指出：「少數非自由國家對新西蘭作外部干涉，以此作為工具來推進他們的海外利益。」報告提到「中國企圖對新西蘭實行複雜的惡意活動」，包括利用一些隱藏身分的前沿組織假扮地區組織，從而「推動以一些中共同意的觀點來取代真正和多元的社區意見」，例如用中文社區傳媒宣揚北京觀點。

紐澳派戰機伙印演習 被指制華

報告又稱，過去10年，印太地區的戰略競爭大致框限於中國與新西蘭和其傳統安全伙伴之間，但這種戰略競爭最近已轉成多個權力和影響力中心的競爭，涉及一系列國家，包含正在與新西蘭建立關係的印度或東南亞國家。

另一方面，新西蘭鄰國澳洲首次派出戰機參與印度大規模跨國空軍演習「Tarang Shakti」。澳洲空軍司令查普爾（Stephen Chappell）表示，印度是澳洲的頂級安全伙伴，澳洲將繼續推動務實合作以促進印太地區穩定。印度今次演習緊隨環太平洋軍演與澳洲「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演之後，展現了各國對印太區域安全的重視。此次空軍演習將美歐陣營盟軍拉至中國西南邊界，也被認為是「圍堵中國擴張」的佈局。

（路透社/法新社/中央社）