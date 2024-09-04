以總理內外受壓 向人質遺屬道歉

拜登指未盡力達協議救人質

拜登周一前往出席白宮國安團隊會議時，在白宮草坪被記者問到，內塔尼亞胡有否盡力達成協議以讓人質獲釋時，他答「沒有」。被問及是否計劃在本周提出最終釋放人質協議時，拜登表示：「我們非常接近了。」當被問及協議是否會成功時，他說：「希望常在。」

白宮稱拜登和副總統賀錦麗周一在白宮戰情室與美國人質談判團隊會面，討論確保剩餘人質獲釋的下一步行動。

停火和釋放人質協議的談判陷入僵局，令拜登和內塔尼亞胡再鬧意見分歧，加上再多6名人質遇害觸發以色列爆發大規模示威甚至全國罷工，要求與哈馬斯達成停火協議，令內塔尼亞胡內外受壓。

內塔尼亞胡拒為停火讓步

內塔尼亞胡周一晚舉行特別記者會，向6名遇難人質的家屬道歉，表示正在夜以繼日工作，尋找一切可能途徑，把剩餘人質帶回以色列。報道稱，估計有66名以方人質仍然活着。

內塔尼亞胡除了因無法拯救人質而尋求國民寬恕之外，也呼籲團結，又拒絕在停火談判作任何讓步，堅稱以色列必須持續保有加沙與埃及邊界「費拉德爾菲走廊」（Philadelphi corridor）的控制權。這正是加沙停火談判陷僵的一大癥結。他呼籲國際社會對哈馬斯加強施壓，終結這場戰爭。他警告指哈馬斯將為6名人質之死「付出沉重代價」。

哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」發言人烏拜達稱，若以色列續對加沙施加軍事壓力，剩餘的人質將「放在棺材裏」歸還。

（紐約時報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）