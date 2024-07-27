普京訪蒙古 重挫ICC威信 依賴俄能源過冬 烏蘭巴托未履拘捕令

普京應蒙古總統呼日勒蘇赫邀請訪問烏蘭巴托，出席紀念蘇蒙聯軍1939年在哈勒欣河戰役擊潰日軍85周年的慶祝活動。普京周一抵達烏蘭巴托機場獲紅地氈歡迎，他昨在成吉思汗廣場與呼日勒蘇赫會面，之後出席紀念活動及訪問教育機構，最後赴晚宴作結。

ICC去年3月就俄軍侵烏的戰爭罪向普京發出拘捕令，稱他要為從烏克蘭領土非法驅逐兒童和非法轉移人口到俄羅斯負責。根據ICC創立的《羅馬規約》，一旦普京踏足成員國領土，包括蒙古在內的124個成員有義務執行拘捕令。

烏：蒙古須擔戰爭罪 分析料沒制裁

烏克蘭上周已要求蒙古逮捕普京。烏外交部周一再發聲明譴責說：「蒙古政府未能執行ICC對普京發出具約束力的拘捕令，是對ICC及國際刑事司法體系的沉重打擊。蒙古容許一名被起訴的罪犯逃避法律制裁，也因此要分擔他的戰爭罪責任。我們會與盟友合作，確保烏蘭巴托須承擔後果。」人權觀察組織的國際司法高級顧問維尼奥利也批評蒙古迎接普京這個被ICC通緝的逃犯，「不僅侮辱了俄軍所犯下罪行的受害者，更破壞了『無論任何有權力的人，都無法凌駕法律』的重要原則」。

有法律專家認為，蒙古可能因違反合作義務被ICC懲處，ICC可能會將這案件提交締約國大會，大會會譴責蒙古的違規行為，但沒有制裁等嚴重後果。2015年ICC成員國南非亦沒有拘捕到訪的時任蘇丹總統巴希爾，巴希爾因涉及蘇丹達爾富爾種族滅絕等戰爭罪行遭ICC通緝，兩年後ICC裁定南非未能履行其義務，但沒有提交給到聯合國安理會譴責。

蒙古向現實低頭 專家：普京勝利

蒙古與俄羅斯接壤3500公里，儘管蒙古一直致力經濟多元化，但仍極依賴俄羅斯進口95%燃料。蒙古雖未支持俄羅斯攻打烏克蘭，但在聯合國譴責俄軍侵烏投票中，蒙古投了棄權票。《紐約時報》指出，普京毋懼ICC拘捕令訪問蒙古，顯示俄羅斯仍對這個南邊鄰國擁有戰略影響力，卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士表示，這次訪問對普京來說是一個「象徵性的勝利」，對蒙古而言則表明與莫斯科維持關係的必要性，比實踐對ICC的承諾更重要。

《紐時》引述一名西方外交官稱，蒙古政府召見了西方使節解釋讓普京到訪的背後理由，當中包括蒙古需獲俄羅斯供應更多燃料和電力，以避免重演去年冬天能源短缺情况。該外交官表示，蒙古官員被要求不要給普京一個宣傳烏戰的平台。

（紐約時報/金融時報/Politico）