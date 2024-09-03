以國大罷工籲救人質 勞工法院頒令叫停

代表80萬工人的以色列總工會（Histadrut）昨早6時開始罷工行動，主要航空交通樞紐、位於特拉維夫的本古里安國際機場離境航班停飛，全國許多地區的巴士及輕軌列車服務取消或局部運作，主要商業港口海法的工人亦罷工。以色列總工會主席巴爾-戴維（Arnon Bar-David）指摘內塔尼亞胡試圖阻撓可能達成的協議，以保住其執政聯盟完整，他周日在示威中說：「我們的孩子因為政治利益和計算將死在地道內，這是難以想像的。」

極右財長斯莫特里奇尋求勞工法院頒令阻止大罷工，稱損害經濟及開危險先例。勞工法院昨裁定罷工須於周一下午2時半結束，以色列總工會稱尊重裁定。罷工原定於周二早上6時才結束。

以軍指6名人質相信是遭哈馬斯殘忍射殺，但後者指摘以軍空襲誤殺人質。

英暫停對以30軍備出口許可

英國外相林德偉昨宣布，在審視以國在加沙軍事行動遵守國際人道主義法的情况後，英國決定暫停大約30個軍事裝備的出口許可，當中包括軍用飛機、直升機、無人機和有助於地面瞄準的物品的組件。英國廣播公司（BBC）引述官員稱政府有關物品出口到以色列有明顯風險，或被用於嚴重違反國際人道法，但強調這並非武器禁運。

（法新社/路透社/金融時報）