明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以國大罷工籲救人質 勞工法院頒令叫停

【明報專訊】6名以色列人質屍體上周六在加沙地道被發現，事件引爆以色列民眾對政府遲遲未能救人回家的怒火，繼周日爆發大規模反政府示威，最大工會發起周一（2日）大罷工，施壓總理內塔尼亞胡與巴人武裝哈馬斯達成停火協議，換取其餘人質回家。全國大部分地區經濟活動昨一度陷入停擺，各地許多銀行、醫院及市政府辦公室關閉或局部開放，部分航空及鐵路交通服務也停運。勞工法院其後頒令叫停罷工。

代表80萬工人的以色列總工會（Histadrut）昨早6時開始罷工行動，主要航空交通樞紐、位於特拉維夫的本古里安國際機場離境航班停飛，全國許多地區的巴士及輕軌列車服務取消或局部運作，主要商業港口海法的工人亦罷工。以色列總工會主席巴爾-戴維（Arnon Bar-David）指摘內塔尼亞胡試圖阻撓可能達成的協議，以保住其執政聯盟完整，他周日在示威中說：「我們的孩子因為政治利益和計算將死在地道內，這是難以想像的。」

極右財長斯莫特里奇尋求勞工法院頒令阻止大罷工，稱損害經濟及開危險先例。勞工法院昨裁定罷工須於周一下午2時半結束，以色列總工會稱尊重裁定。罷工原定於周二早上6時才結束。

以軍指6名人質相信是遭哈馬斯殘忍射殺，但後者指摘以軍空襲誤殺人質。

英暫停對以30軍備出口許可

英國外相林德偉昨宣布，在審視以國在加沙軍事行動遵守國際人道主義法的情况後，英國決定暫停大約30個軍事裝備的出口許可，當中包括軍用飛機、直升機、無人機和有助於地面瞄準的物品的組件。英國廣播公司（BBC）引述官員稱政府有關物品出口到以色列有明顯風險，或被用於嚴重違反國際人道法，但強調這並非武器禁運。

（法新社/路透社/金融時報）

相關字詞﹕工會 以色列 人質 罷工 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞