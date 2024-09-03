生產成本升 需求增 日本新米漲價兩至四成

早熟米超市價 5公斤160元

在產量僅次於新潟縣的北海道和秋田縣，當地JA Group（日本農業協同組織）最近以高價從農戶手中收購新米。稻米種植面積居全國第2位的北海道，HOKUREN（北海道農業協同組合聯合會）將主要品牌白米「夢美人」每60公斤的「預估價」（支付給米農的金額）定為1.75萬日圓（約933港元），比去年高29%。漲幅遠高於去年的1%。種植面積排第3的秋田縣，主要品牌米「秋田小町」的預估價定為1.68萬日圓，比去年高39%。率先確定預估價的新潟縣「越光」米漲至1.7萬日圓，比去年高出22%，茨城的越光米增幅更達到42%。

報道指出，預估價上漲有兩個主要原因。第一個是生產成本上漲，包括肥料價格和燃料費，其中肥料價格上漲的主要影響因素是全球需求增加和日圓貶值。第二個原因是供求關係緊張。除了高溫天氣影響收成，入境遊客帶來的餐飲需求也很堅挺，加上與麵包等已漲價的其他食品相比，白米價格顯得相對便宜，因此令需求十分殷切，導致目前市面流通的去年產白米幾乎在超市絕迹。在部分地區，報道稱7月至8月收成的早熟米已經在超市上架，5公斤裝的價格超過3000日圓（約160港元），比去年高出三成至四成。

隨着今年新米近期全面進入收成季節並上架，報道指市面缺貨情况將會減退，但預計全國的預估價會大幅上漲，白米零售價短期內很可能持續處於高位。

（日本經濟新聞）