邊緣人上位 扭盡右舵 對移民敵意 多黨跟風

現年52歲的霍克生於保守的東普魯士家庭，這些生活在東歐的數百萬德國人在二戰大戰結束時，為了逃離蘇聯紅軍進攻而到德西尋求庇護。在霍克看來，這個關於德國人流離失所的故事，已被國家對納粹戰爭罪行和大屠殺的清算所掩蓋。他利用這種揮之不去的憤恨吸引民眾，尤其是在前東德地區的人，他們常感到被歷史欺騙、被剝奪民族自豪感及表達的權利。

曾呼納粹口號 主張毋須懺悔

霍克於2013年移居德國東部的圖林根州，協助成立AfD分部，自此在連串爭議言論中嶄露頭角。他質疑現代德國對歷史的懺悔，曾將柏林的大屠殺紀念碑稱「恥辱紀念碑」，今年又因使用被禁的納粹口號「一切為了德意志」（Alles fuer Deutschland）而被罰款兩次。參政前曾為歷史老師的霍克卻堅稱不知道那是衝鋒隊的口號。

在黨內曾是邊緣人的霍克近年將AfD變得更極端，如今其盟友控制了黨內三分之二的領導職位。AfD領導人現宣揚的觀點是只有透過嚴格的驅逐政策，才能防止德國及其他西方社會被移民淹沒。專家指出，AfD的受歡迎已影響到整個國家的政治論述，在過去一年各政治光譜的主流政客都採納了AfD對移民及環保政策的敵意立場。

（紐約時報/衛報/法新社）