邊緣人上位 扭盡右舵 對移民敵意 多黨跟風

【明報專訊】圖林根州的德國另類選擇黨（AfD）領導人霍克（Björn Höcke）以發表反移民及反伊斯蘭教的煽動言論著稱，是黨內最激進及出位的領袖之一。他主張打破德國為納粹罪行懺悔的文化，曾公開使用被禁納粹口號遭罰款，也被情報機構列為「右翼極端主義者」。在批評者眼中，霍克是德國戰後民主最大威脅者之一，但他成功在圖林根州吸納大批支持者，不僅將極右帶入主流，還將主流帶向極右，例如各黨的主流政客近期都採納了AfD對移民甚至環保政策的不滿立場。
現年52歲的霍克生於保守的東普魯士家庭，這些生活在東歐的數百萬德國人在二戰大戰結束時，為了逃離蘇聯紅軍進攻而到德西尋求庇護。在霍克看來，這個關於德國人流離失所的故事，已被國家對納粹戰爭罪行和大屠殺的清算所掩蓋。他利用這種揮之不去的憤恨吸引民眾，尤其是在前東德地區的人，他們常感到被歷史欺騙、被剝奪民族自豪感及表達的權利。
曾呼納粹口號 主張毋須懺悔
霍克於2013年移居德國東部的圖林根州，協助成立AfD分部，自此在連串爭議言論中嶄露頭角。他質疑現代德國對歷史的懺悔，曾將柏林的大屠殺紀念碑稱「恥辱紀念碑」，今年又因使用被禁的納粹口號「一切為了德意志」（Alles fuer Deutschland）而被罰款兩次。參政前曾為歷史老師的霍克卻堅稱不知道那是衝鋒隊的口號。
在黨內曾是邊緣人的霍克近年將AfD變得更極端，如今其盟友控制了黨內三分之二的領導職位。AfD領導人現宣揚的觀點是只有透過嚴格的驅逐政策，才能防止德國及其他西方社會被移民淹沒。專家指出，AfD的受歡迎已影響到整個國家的政治論述，在過去一年各政治光譜的主流政客都採納了AfD對移民及環保政策的敵意立場。
（紐約時報/衛報/法新社）
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