德戰後極右首勝州議會 衝擊歐政壇 AfD東部兩州報捷 總理憂心籲設「政治防火牆」

聯邦選舉風向標 AfD德東得票逾30%

據《德國之聲》截至周一的統計，AfD在圖林根州取得32.8%選票，大幅領先朔爾茨所屬社民黨（SPD）的6.1%；全院88席分佈上AfD取得32席，其次是基民盟（CDU）的23席，朔爾茨的「交通燈」執政聯盟僅SPD取得6席，另外兩個盟友綠黨及自民黨沒有席位。在薩克森州，AfD得票亦達30.6%，略低於CDU的31.9%；AfD在全院120席中取40席，稍低於CDU的42席，SPD和綠黨分別獲10席及7席。

無望組聯盟執政 可左右部分決議

雖然戰果不俗，但已被兩州安全部門官員列為「右翼極端分子」的AfD不太可能在兩州執政，因其他政黨目前都拒絕與立場反移民及反對軍援烏克蘭的AfD結盟。惟AfD在兩州所得議席數，已令AfD有足夠票數影響那些需取得三分之二議員同意才可落實的決議，例如任命法官及高級安全官員。

至於選前在兩州支持度均排第三的極左政黨「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW），在圖林根州及薩克森州分別得票15.8%和11.8%，兩州各獲15席。BSW領袖瓦根克內希特稱她的政黨無法跟霍克合作，BSW亦早已排除跟AfD合組聯盟，但BSW與建制政黨也有嚴重分歧，包括其親俄立場、反對美國在德部署導彈等，令BSW跟他黨談判組聯盟不容易。

若AfD未能籌組議會大多數，將轉由CDU籌組執政聯盟，但在圖林根州要組成大多數就需要BSW支持。杜塞爾多夫大學政治學教授馬沙爾（Stefan Marschall）分析，這會對代表州政府的聯邦參議院造成影響，進而影響國家決策。

分析：東西德遺留鴻溝趨深

目前距離下屆德國大選尚餘不足一年，英國《每日電訊報》周日指出，雖然AfD屢被揭發有爭議言論，但無阻選民的支持，這是任何一名德國總理都要面對的嚴重問題。報道稱，個人支持度錄得新低、近期民調指七成受訪者不滿其領導的朔爾茨，他擔任總理的日子「正在倒數」。

這次選舉暴露了德國內部問題。西方媒體指出，東西德統一已34年，但憑極端政黨今次在東德地區兩個州議會選舉表現突出，反映兩地無論經濟、社會還是政治之間的鴻溝不僅未有融合，還有加深趨勢。《金融時報》引述中德廣播公司（MDR）分析員松德爾曼－貝克爾指出，統一後東德出現超高失業率、企業大範圍倒閉，但政府沒對民眾施援，東德人至今未忘這種「轉型傷口」（Wendewunden），而到現在仍未感到實際受益。德意志銀行研究顯示，東德家庭平均淨資產為4.34萬歐元（約37.5萬港元），不及全國平均數一半。

新加坡《海峽時報》分析指出，今次選舉結果不止對德國政壇造成衝擊，也令歐洲政治不穩持續。歐盟另一大國法國在6月和7月的議會選舉後，至今仍未就總理人選達成共識。

（BBC/每日電訊報/德國之聲/海峽時報/金融時報/紐約時報）