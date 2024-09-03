明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

德戰後極右首勝州議會 衝擊歐政壇 AfD東部兩州報捷 總理憂心籲設「政治防火牆」

【明報專訊】德國東部圖林根州及薩克森州周日（1日）舉行的議會選舉初步結果出爐，極右德國「另類選擇黨」（AfD）在圖林根州議會取得逾三分之一議席，成為二戰後首個贏得州議會選舉的極右政黨。在薩克森州，AfD得票率及所得議席僅略低於中間偏右的基民盟，成為該州第二大黨。極右在這場被視為明年聯邦選舉風向標的選舉取得佳績，衝擊德國以至歐洲政壇。德國總理朔爾茨昨形容大選結果「苦澀」和「令人憂慮」，他呼籲所有民主政黨設立「政治防火牆」組成排除極右的穩定政府。AfD共同創辦人魏得爾批評「防火牆不民主」。

聯邦選舉風向標 AfD德東得票逾30%

據《德國之聲》截至周一的統計，AfD在圖林根州取得32.8%選票，大幅領先朔爾茨所屬社民黨（SPD）的6.1%；全院88席分佈上AfD取得32席，其次是基民盟（CDU）的23席，朔爾茨的「交通燈」執政聯盟僅SPD取得6席，另外兩個盟友綠黨及自民黨沒有席位。在薩克森州，AfD得票亦達30.6%，略低於CDU的31.9%；AfD在全院120席中取40席，稍低於CDU的42席，SPD和綠黨分別獲10席及7席。

無望組聯盟執政 可左右部分決議

雖然戰果不俗，但已被兩州安全部門官員列為「右翼極端分子」的AfD不太可能在兩州執政，因其他政黨目前都拒絕與立場反移民及反對軍援烏克蘭的AfD結盟。惟AfD在兩州所得議席數，已令AfD有足夠票數影響那些需取得三分之二議員同意才可落實的決議，例如任命法官及高級安全官員。

至於選前在兩州支持度均排第三的極左政黨「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW），在圖林根州及薩克森州分別得票15.8%和11.8%，兩州各獲15席。BSW領袖瓦根克內希特稱她的政黨無法跟霍克合作，BSW亦早已排除跟AfD合組聯盟，但BSW與建制政黨也有嚴重分歧，包括其親俄立場、反對美國在德部署導彈等，令BSW跟他黨談判組聯盟不容易。

若AfD未能籌組議會大多數，將轉由CDU籌組執政聯盟，但在圖林根州要組成大多數就需要BSW支持。杜塞爾多夫大學政治學教授馬沙爾（Stefan Marschall）分析，這會對代表州政府的聯邦參議院造成影響，進而影響國家決策。

分析：東西德遺留鴻溝趨深

目前距離下屆德國大選尚餘不足一年，英國《每日電訊報》周日指出，雖然AfD屢被揭發有爭議言論，但無阻選民的支持，這是任何一名德國總理都要面對的嚴重問題。報道稱，個人支持度錄得新低、近期民調指七成受訪者不滿其領導的朔爾茨，他擔任總理的日子「正在倒數」。

這次選舉暴露了德國內部問題。西方媒體指出，東西德統一已34年，但憑極端政黨今次在東德地區兩個州議會選舉表現突出，反映兩地無論經濟、社會還是政治之間的鴻溝不僅未有融合，還有加深趨勢。《金融時報》引述中德廣播公司（MDR）分析員松德爾曼－貝克爾指出，統一後東德出現超高失業率、企業大範圍倒閉，但政府沒對民眾施援，東德人至今未忘這種「轉型傷口」（Wendewunden），而到現在仍未感到實際受益。德意志銀行研究顯示，東德家庭平均淨資產為4.34萬歐元（約37.5萬港元），不及全國平均數一半。

新加坡《海峽時報》分析指出，今次選舉結果不止對德國政壇造成衝擊，也令歐洲政治不穩持續。歐盟另一大國法國在6月和7月的議會選舉後，至今仍未就總理人選達成共識。

（BBC/每日電訊報/德國之聲/海峽時報/金融時報/紐約時報）

相關字詞﹕莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW） 薩克森州 圖林根州 另類選擇黨（AfD） 德國

上 / 下一篇新聞